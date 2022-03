El gigante del streaming, Netflix, perdió. “The Power of the Dog” no logró llevarse la estatuilla dorada por Mejor película en los Premios Oscar 2022, ante la sorpresa de los seguidores. La Academia decidió no otorgar el galardón a la cinta dirigida por Jane Campion.

El western de Netflix narra la historia de los hermanos enemistados Phil y George Burbank durante la década de 1920 en Montana. El trama abarca temas como la masculinidad tóxica y la homosexualidad.

Durante los Globos de Oro 2022, “The Power of the Dog” se llevó tres premios, incluidos los reconocimientos a la mejor película dramática y a la mejor dirección para la cineasta Jane Campion. A pesar del éxito previo, la Academia tenía otros planes y otorgó el Oscar de Mejor película a la cinta “CODA”, dirigida por Sian Heder.

En esta categoría de Mejor película competían otros filmes como “Belfast” de Kenneth Branagh, “Don’t Look Up” de Adam McKay, “Drive My Car” de Ryusuke Hamaguchi y “Dune” de Denis Villeneuve. También estuvo “King Richard” de Reinaldo Marcus Green, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro y “West Side Story” de Steven Spielberg.