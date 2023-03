Los Óscar 2023 dejaron muchos momentos hermosos, uno de ellos fue cuando Harrison Ford subió al escenario para entregar el premio a mejor película, la cual fue a entregada para’ Todo a la vez en todas partes’, lo que provocó que se reuniera con Ke Huy Quan y se fundieran en un emotivo abrazo.

Cabe recordar que Harrison Ford, en 1984, protagonizó Indiana Jones y el templo maldito, donde compartió escenas con un Ke Huay Quan pequeño.

Harrison Ford y Ke Huy Quan se robaron el momento emotivo de los óscar 2023

Al escenario se subió Key Huy Quan, parte del elenco de Everything Everywhere All at Once, y luego de, casi 40 años, se puedo reencontrar con Harrison Ford, y se fundieron en un fuerte abrazo.

Momentazo anoche en la entrega del Oscar a Ke Huy Quan (Tapón en Indiana Jones) por parte de Harrison Ford. Justicia poética. pic.twitter.com/yEoTon6ZsM — retrochenta (@retrochenta) March 13, 2023

Ke Huy Quan y su emotivo discurso al ganar ‘Mejor actor de reparto’ en los Óscar 2023

El actor survietnamita-estadounidense no pudo contener las lágrimas y dar un emotivo discurso dedicándole la estatuilla a su madre.

“Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndome. ‘¡Mamá, acabo de ganar un Oscar! Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados y, de alguna forma, he acabado aquí, en el mejor escenario de Hollywood”, comentó al empezar su discurso.

“Dicen que historias como esta solo ocurren en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. ¡Este, este es el sueño americano!”, señalaba el actor entre vítores, especialmente los de su compañera de reparto Jamie Lee Curtis, quien se hacía con la otra estatuilla dorada a la Mejor actriz de reparto del año.

“Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, durante 20 años, me dijo que algún día llegaría mi momento. Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido. A todos vosotros ahí afuera, por favor mantened vuestros sueños vivos. Gracias por acogerme de nuevo”, culminó.