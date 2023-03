Ke Huy Quan lo hizo una vez más y logró el Oscar al ‘Mejor Actor de Reparto’ por su papel en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’ (Everything Everywhere All at Once) durante la 95 edición de los galardones de la Academia de Hollywood.

El actor survietnamita-estadounidense competía en esa categoría con Brendan Gleeson y Barry Keoghan (‘The Banshees of Inisherin’); Brian Tyree Henry (‘Causeway’) y Judd Hirsch (‘The Fabelmans’).

Tras ser anunciado como el flamante ganador, Huy Quan no pudo contener las lágrimas y dar un emotivo discurso dedicándole la estatuilla a su madre.

“Mi madre tiene 84 años y esta casa viendo. ¡Mamá me acabo de ganar un Oscar! Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna forma terminé aquí, en el escenario más grande de Hollywood”.

“Dicen que las historias como estas sólo ocurren en las películas. No puedo creer que esto me esté sucediendo a mí, este es el sueño americano”.

“Gracias, muchas gracias a la Academia por este honor, gracias a mi mamá por el sacrificio que hizo para traerme acá, a mi hermano menor David, que me llama todos los días para recordarme que me cuide”

“Gracias a Kendall por tu apoyo y por todo lo que has hecho, gracias a los Danieles y mi hermano en ‘Los Goonies’, Jeff Cohen”.

“Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa que cada mes, año tras año, me ha dicho que algún día mi momento llegaría. Los sueños son algo en lo que debemos creer, casi me doy por vencido con mi sueño, así que todos ustedes mantengan vivo sus sueños. Gracias, muchas gracias por darme la bienvenida de regreso, los amo”.

¿Quiénes eran los nominados a Mejor Actor de Reparto en los premios Oscar 2023?