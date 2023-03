Michelle Yeoh fue la ganadora de los premios Óscar 2023 como ‘Mejor actriz’ por protagonizar ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, cinta que lideró las nominaciones en la gala y que obtuvo 7 estatuillas en categorías importantes como mejor película.

La actriz malaya, de origen chino, dio un emotivo discurso dedicado a las mujeres y a todas las madres del mundo; sin embargo, otra de las escenas que se robo las miradas fue la reacción de la mamá de Michelle Yeoh tras el triunfo de su hija.

Aunque la madre de la actriz no asistió al Teatro Dolby de Los Ángeles para ver a su hija ganar un Oscar, las cámaras sí la siguieron de cerca cuando observaba en vivo el momento histórico desde Malasia.

A través de un video viralizado en TikTok de Hype Malaysia, se ve a la madre de la ganadora del Oscar, Janet Yeoh, sentada en una habitación llena de personas que esperaban ansiosamente el resultado mientras la presentadora Jessica Chastain abría el sobre.

Cuando Chastain anunció que Michelle Yeoh era la ganadora del premio a la mejor actriz por su papel en “Everything Everywhere all at Once”, el video muestra el estallido de una sinfonía de aplausos mientras Janet Yeoh abraza a familiares y amigos y se seca las lágrimas de alegría.

La reacción fue especialmente conmovedora porque Michelle Yeoh hizo historia en los Oscar, al convertirse en la primera mujer de ascendencia asiática en ganar el premio.

Michelle Yeoh y su emotivo discurso en los óscar 2023

La ganadora al premio Óscar 2023 como ‘Mejor actriz’ no pudo guardar su emoción y dedicó su galardón a su madre.

“A todos los niños y niñas que se parecen a mí y que nos están viendo esta noche, esto es una luz de esperanza y posibilidades; esto es prueba de que los sueños se vuelven realidad. Damas, no dejen que nadie les diga que su momento ya pasó, nunca se den por vencidas”, dijo Michelle Yeoh.

MIRA AQUÍ EL VIDEO Michelle Yeoh gana el Oscar a Mejor Actriz 2023 por ‘Todo a la vez en todas partes’ (Video: ABC/Oscars).

“No estaría aquí esta noche sin ‘los Danieles’, sin el elenco y equipo maravilloso, además de todos los que estuvieron involucrados en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’”.

“Debo dedicarle esto a mi madre y a todas las madres en el mundo porque ellas son las verdaderas superhéroes y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí, ella tiene 84 y yo me llevo el Oscar para ella y mi familia... gracias a la Academia, esto es historia”, finalizó.