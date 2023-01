Puede que la secuela de “Avatar” reine en la taquilla, pero “Todo en todas partes al mismo tiempo” (”Everything Everywhere All Ay Once”) gobierna en el corazón de la gente y, también, de la Academia. La película que combina sorpresas, acción y comedia fue la más nombrada en el anuncio de los Premios Oscar 2023, con un total de 11 nominaciones; incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, etc. Inusual logro para un largometraje de ciencia ficción, convirtiéndose en la historia de dicho género con más posibilidades de ganar en los últimos 20 años.

Dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, la película sigue a Evelyn Quan (Michelle Yeoh), encargada de una lavandería que descubre el multiverso, compuesto por realidades paralelas, donde ella y su esposo Waymond (Ke Huy Quan) tienen vidas distintas. Describir más la película podría arruinar la experiencia al lector que no la ha visto. Destaca la performance de Yeoh, primera asiática en ser nominada a Mejor actriz principal, así como de Stephanie Hsu, quien da vida a Joy, hija de la protagonista.

¿Por qué la Academia reconoce a “Todo en todas partes al mismo tiempo”? María Alejandra Bernedo, historiadora y crítica de cine, contó a El Comercio que la cinta toca temas que pueden resonar con todas las audiencias, además de ir más allá de los géneros que la sostienen. “Busca emplear todos los elementos cinematográficos posibles para narrar. Y dentro de la extrañeza que puede resultarle al público ver una película que pasaba del drama a la ciencia ficción, creo que igual ha cubierto bastantes categorías y las ha hecho todas creíbles”, dijo.

Por su parte, el crítico y docente Sebastián Pimentel menciona que el Oscar pone el foco en “propuestas que se salgan de lo clásico, que apuesten por ir más allá de lo tradicional”. Pero esto no es garantía de victoria, pues el premio podría acabar en una propuesta más tradicional. Por ejemplo, en la gala del 2010 los logros técnicos y taquilleros del primer “Avatar”, nominada entonces a nueve estatuillas, no le garantizaron ganar a Mejor director ni Mejor película, que fueron finalmente para “The Hurt Locker”.

Otros nominados a Mejor película son la bélica “Sin novedad en el frente” de Malte Grunert, “Avatar: el camino del agua” de James Cameron, “Los espíritus de la isla” de Martin McDonagh, “Tár” de Todd Field, “Top Gun: Maverick” de Joseph Kosinski, “Elvis” de Baz Luhrmann, “Los Fabelman” de Steven Spielberg, “El triángulo de la tristeza” de Ruben Östlund y “Ellas hablan” de Sarah Polley.

“Yo creo que debería haber más dominaciones a mujeres y afroamericanos. Creo que va a pasar más tiempo [para eso], no es tan rápida la la transformación de Hollywood en ese sentido”, dice Pimentel.

Nada está cantado

“Elvis” no ha sido la película más aclamada por la crítica, pero de todas formas tiene a Austin Butler en competencia para el Oscar como el ‘Rey del rocanrol’. Él no la tendrá fácil, pues la narrativa tejida esta temporada de premios pone en destaque el retorno de Brendan Fraser, cuyo papel como un profesor con obesidad mórbida en “La ballena” de Darren Aronofsky lo ha convertido en uno de los favoritos.

Otra categoría reñida es la de Mejor canción original, que tiene a las destacadas Lady Gaga por su balada rock “Hold My Hand” (”Top Gun: Maverick) y a Rihanna, que canta el R&B “Lift Me Up” (“Black Panther: Wakanda por siempre”). Pero que ambas estrellas de la música estén nominadas no significa que una necesariamente ganará. Allí entra la hipnótica melodía de “This is a Life” de Mitski, David Byrne y Ryan Lott; que apareció en la ya mencionada “Todo en todas partes al mismo tiempo”.

Por el lado de la siempre comentada Mejor película internacional, “Argentina, 1985″ (Argentina) de Santiago Mitre, compite con su historia sobre búsqueda de justicia después de una dictadura. Una de sus mayores rivales es “Sin novedad en el frente” (Alemania), drama bélico que muestra la dureza de la Primera Guerra Mundial.

Ausencias

“Babylon” de Damien Chazelle dividió a la crítica, pero tiene sus méritos. Allí está la interpretación de Margot Robbie como la actriz en ascenso Nellie LaRoy, que no está entre las nominadas. “Me hubiera gustado que figure en el Oscar”, nos dice el crítico de cine Sebastián Pimentel. “Yo creo que hace un gran papel, le da vida a una película que es tan ambiciosa y que necesitaba un corazón, un personaje que pueda vertebrarla y Robbie lo hace plenamente”, sostiene.

Por su parte, la también crítica María Alejandra Bernedo cuenta que, además de ver más menciones a “Babylon”, le hubiese gustado ver a “Aftersun” en la categoría de Mejor película. La historia de un padre y su hija en unas vacaciones inolvidables, que a su vez ocultan algo oscuro, solo ha conseguido una nominación para Paul Mescal como Mejor actor. Su directora, una debutante Charlotte Wells, no compite a su categoría.

Y este es otro problema que la Academia aún no enfrenta: la falta de mujeres y diversidades sexuales en categorías creativas clave. Así, para Mejor director compiten cinco hombres, mientras que en las dos ceremonias previas hubo por lo menos una mujer nominada, Chloé Zhao y Jane Campion, que se llevaron la estatuilla en sus respectivos años.

Por su parte, Bernedo destaca que las productoras suelen subvencionar con mayor frecuencia trabajos de directores hombres que de mujeres. “Puedes ver que un hombre de 30 a 40 años tiene más filmografía, o proyectos de mayor presupuesto, que mujeres de la misma edad”, dice.