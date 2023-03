Jamie Lee Curtis ganó el trofeo a Mejor actriz de reparto en la 95.ª edición de los Premios Óscar. Quién inició su carrera a los 18 años y tendría una larga trayectoria en películas como “True Lies” junto con el conocido actor Arnold Schwarzenegger y la saga de “Halloween” donde interpreta a Laurie Strode, una female slasher muy recordada por los cinéfilos.

La actriz se llevó el trofeo por su rol en la película “Everything Everywhere All at Once”, venciendo en esta siempre competitiva categoría a actrices como Angela Bassett (“Black Panther: Wakanda Forever”), Hong Chau (“The Whale”), Kerry Condon (”The Banshees of Inisherin”) y Stephanie Hsu, ambas por “Todo a la vez en todas partes”.

La película también ganó premios Óscar en la categoría a Mejor actor de reparto con el actor vietnamita Ke Huy Quan en su papel de Waymond Wang, quién en un emotivo mensaje agradecería su nominación y posterior triunfo y todo el equipo detrás de la cinta en la que comparte pantalla con Michael Yeoh.

En su discurso recordó que, dentro de la familia de la actriz ambos padres, Tony Curtis, recordado por su papel en “Some Like It Hot (1959) y Janet Leigh, icónica protagonista de la película “Psycho” (1960), fueron nominados a los premios Oscar, y aunque no pudieron llevarse los premios en su momento.

En alusión a este hecho, la actriz mencionó en: “Ambos estuvieron nominados al Oscar en distintas categorías, solo quiero decir que me acabo de ganar un Oscar”. Al finalizar, la actriz rompió en llanto y reverencio al público, antes de retirarse con el premio Oscar que tantos años se le escapó de las manos.