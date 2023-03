Ke Huy Quan triunfó en el Oscar por su rol como el entrañable Waymond Wang de “Everything Everywhere All At Once”, imponiéndose con rivales como Brian Tyree Henry (”Causeway”), Judd Hirsch (”Los Fabelman”), Ke Huy Quan (”Todo a la vez en todas partes”), así como Brendan Gleeson y Barry Keoghan, ambos por “The Banshees of Inisherin”.

“Gracias. Mi madre tiene 84 años y está viendo esto en casa. Ma, acabo de ganar un Óscar”, dijo el actor entre lágrimas. “Mi viaje comenzó en un bote, pasé un año en un campo de refugiado, sin embargo ahora estoy en la más grande de los escenarios de Hollywood. Dicen que estas historias solo pasan en las películas, pero aquí estoy viviendo el sueño americano”, añadió.

La victoria de Ke Huy Quan fue una de las pocas certidumbres que se tuvieron en esta edición tan competitiva del Óscar, ya que durante toda la temporada de premios se vio al actor, una exestrella infantil que fue ignorada por Hollywood por décadas, como una de las narrativas más intrigantes de la temporada de premios, barriendo con galardones como el Globo de Oro, los SAG Awards, los Critics’ Choice Awards y el Bafta.

