La temperatura alrededor del teatro Dolby, donde se llevó a cabo la 96ª edición de los premios más codiciados de Hollywood, los Oscar, se elevó no solo por el glamour y la emoción del evento, sino también por la presencia de un grupo de manifestantes que expresaban su descontento a un par de cuadras, retrasando el ingreso de las estrellas a la noche de gala.

Noche de sorpresas

La ceremonia comenzó con una hora de antelación, decisión que aumentó aún más la expectativa sobre esta edición donde se vivieron grandes momentos y la cuarta aparición de Jimmy Kimmel como presentador, mordaz desde un inicio. La noche estuvo marcada por el humor incómodo del presentador que consiguió descomprimir la tensión del lugar.

Tampoco faltaron las bromas hacia Bradley Cooper ―12 nominaciones y cero victorias― y su madre, quien acompaña a su hijo a todas las ceremonias. Posteriormente, el presentador hizo un brindis “inesperado”, donde todos alzaron pequeñas botellas que, antes de empezar la ceremonia, el presentador colocó debajo de los asientos en una caja de cartón con agua, un pretzel, un sobre de mostaza y golosinas en forma de pez, así como una nota mencionando que se harán donaciones en nombre de cada invitado a una organización benéfica.

Ryan Gosling protagonizó uno de los momentos más comentados del Oscar 2024 al cantar en vivo "I'm Just Ken", el tema principal de su personaje en la película "Barbie".

Además de las clásicas bromas del presentador de televisión, la noche reunió luego de 45 años a Robert De Niro y Jodie Foster, quienes compartieron pantalla en “Taxi Driver”, lo que agregó un toque nostálgico al evento. En contraste, otra aparición que llamó la atención fue la de Messi, el border collie de la cinta “Zona de interés”, que contó con su propio asiento y también fue blanco de las bromas de Kimmel.

Las actuaciones musicales, siempre esperadas en estos eventos, no defraudaron. Desde la interpretación de la reciente ganadora a Mejor Canción del Año en los Grammy, Billie Eilish, y su hermano Finneas con “What Was I Made For?”, pasando por la canción “Wahzhazhe (A Song For My People)” perteneciente a la cinta “Killers of the Flower Moon”, “It Never Went Away” de Jon Batiste y Dan Wilson y “The Fire Inside” de Becky G, que aunque contó con poco tiempo en pantalla, consiguió ser otra de las grandes presentaciones de la noche.

Otros eventos inesperados de la noche fueron el desnudo casi completo de John Cena al presentar un premio, así como la reunión de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, quienes recordaron junto a Michael Keaton su antagonismo en las cintas de El Caballero de la Noche. A estas apariciones se le suma la del cantante Bad Bunny, quien celebró sus 30 años durante esta premiación.

Y sin duda, el punto culminante de las presentaciones musicales de la noche fue la interpretación de Ryan Gosling con “I’m Just Ken” de “Barbie”, junto a Slash y Wolfgang Van Halen, el hijo del fundador de la banda de rock Van Halen. Durante la presentación, Gosling vestido de rosa bajó del escenario para cantar junto con la ganadora a Mejor Actriz, Emma Stone, además de señalar a la directora de “Barbie”, Greta Gerwig.

Por si se lo perdieron: la presentación completa de Ryan Gosling y su "I'm just Ken" #Oscars pic.twitter.com/E7SKLGeXvy — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) March 11, 2024

Los premios, uno a uno

El primer premio de la gala se tomó su tiempo, con las cámaras enfocando el rostro de cada nominada a Mejor actriz de reparto. A cada una de ellas le tocó escuchar halagos de una ganadora de años pasados. En cierto modo, el formato tomó de ese género de internet tan conocido: el de las “reacciones”. Antes de ser declarada ganadora por la película “The Holdovers”, Da’Vine Joy Randolph ya era un mar de lágrimas. Cuando la nombraron, se emocionó incluso más. Ese momento sentó el tono de la ceremonia y soltó una pregunta al aire. ¿Sería así de emotiva el resto de la gala? La respuesta es sí. Al poco rato se entregaron cuatro premios más, incluyendo el de Mejor película animada, de la cual salió ganador Hayao Miyazaki por “El niño y la garza”; segundo Oscar para el maestro de la animación japonesa, siendo el primero por “El viaje de Chihiro” (2003).

Tras ello, hubo tres premios técnicos para “Pobres criaturas” de Yorgos Lanthimos, pero eso no sería todo para la película. Destacó el triunfo de “La zona de interés” a Mejor película internacional, con un discurso de su director, Jonathan Glazer, que estableció paralelos entre su obra sobre la banalidad del mal y lo que ocurre ahora en la Franja de Gaza. La película también ganó la estatuilla a Mejor logro en sonido, otro premio evidente para cualquiera que haya visto la cinta donde, si bien no se muestra el Holocausto en primer plano, este se encuentra presente en el ambiente.

A mitad de la ceremonia aconteció uno de sus mayores momentos cuando Robert Downey Jr. ganó el premio a Mejor actor de reparto por su rol como Lewis Strauss en “Oppenheimer”. “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más de lo que este me necesitaba a mí”, dijo el actor sobre trabajar con el cineasta Christopher Nolan. “Quisiera agradecer a mi pésima infancia y a la Academia, en ese orden”, dijo también, en referencia a su vida desordenada llena de alcohol y drogas que lo llevó a la cárcel y le hizo perder trabajos, conducta que dejó en el pasado, hace aproximadamente 20 años. Curiosamente, que Downey haya ganado significa que el también nominado Mark Ruffalo perdió. Iron Man le ganó a Hulk.

#Oppenheimer star Robert Downey Jr. wins the award for best actor in a supporting role at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/J8z5GBEPSp — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

Una sorpresa para los amantes del cine fue la victoria del cortometraje “The Wonderful Story of Henry Sugar”, dirigido por Wes Anderson en base a un relato de Roald Dahl, autor de “Matilda”. Es el primer Oscar para este cineasta. También destacó la victoria de “20 Days in Mariupol” como Mejor documental; una historia sobre la guerra en Ucrania. ¿En Mejor música original? La banda sonora de “Oppenheimer”. Y en Mejor canción, “What Was I Made For?”, de “Barbie”.

Ya para la recta final de la ceremonia se confirmó el Oscar a Mejor actriz para Emma Stone por “Pobres criaturas”; la actriz se impuso por sobre la interpretación de Lily Gladstone en “Los asesinos de la luna”. Este fue el Oscar donde las predicciones no se ponían de acuerdo. Stone, visiblemente nerviosa, agradeció a su familia, colegas y por supuesto, a su director.

Para el momento en el que previos ganadores del Oscar a Mejor actor presentaron a los nominados de este año, era claro que con este cambio la Academia buscaba hacer sentir a todos los nominados que son importantes, aunque solo uno de ellos ganaría. El premio fue, sin mayores sorpresas, para Cillian Murphy por “Oppenheimer”. “Hicimos una película sobre el hombre que creó la bomba atómica. Querámoslo o no, este es el mundo de Oppenheimer, así que quisiera dedicarle el premio a los que hacen la paz en todos lados”, dijo. ¿Más premios para “Oppenheimer”? Sí, el de Mejor director con Christopher Nolan. Y también el de Mejor película, presentado por Al Pacino ―nueve veces competidor al Óscar―, quien anunció al ganador de manera anticlimática. Un total de siete premios para la cinta de época. La gala habrá tenido escasas sorpresas, pero la emoción justa. Y muchas bromas también.

La lista completa de ganadores

Mejor Película

‘American Fiction’

‘Anatomía de una caída’

‘Barbie’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’ (Ganador)

‘Vidas pasadas’

‘Pobres criaturas’

‘La zona de interés’

Mejor Dirección

Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída’

Martin Scorsese, por ‘Los asesinos de la luna’

Yorgos Lanthimos, por ‘Pobres criaturas’

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’ (GANADOR)

Jonathan Glazer, por ‘La zona de interés’

Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone, por ‘Los asesinos de la luna’

Carey Mulligan, por ‘Maestro’

Sandra Hüller, por ‘Anatomía de una caída’

Annette Bening, por ‘Nyad’

Emma Stone, por ‘Pobres criaturas’

"Gracias, Yorgos Lanthimos, por darme el trabajo de una vida con Bella Baxter".



EMMA STONE recibiendo el segundo Oscar de su carrera por POOR THINGS.



Aquí su discurso. #Oscarspic.twitter.com/oTGg56ny84 — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Colman Domingo, por ‘Rustin’

Paul Giamatti, por ‘Los que se quedan’

Cillian Murphy, por ‘Oppenheimer’ (GANADOR)

Jeffrey Wright, por ‘American Fiction’

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt, por ‘Oppenheimer’

Da’Vine Joy Randolph, por ‘Los que se quedan’ (GANADORA)

Danielle Brooks, por ‘El color púrpura’

Jodie Foster, por ‘Nyad’

America Ferrera, por ‘Barbie’

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown, por ‘American Fiction’

Robert De Niro, por ‘Los asesinos de la luna’

Robert Downey Jr., por ‘Oppenheimer’ (GANADOR)

Ryan Gosling, por ‘Barbie’

Mark Ruffalo, por ‘Pobres criaturas’

Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet, por ‘Anatomía de una caída’ (GANADORES)

David Hemingson, por ‘Los que se quedan’

Samy Burch, por ‘Secretos de un escándalo’

Celine Song, por ‘Vidas pasadas’

Josh Singer y Bradley Cooper, por ‘Maestro’

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson, por ‘American Fiction’ (Ganador)

Greta Gerwig y Noah Baumbach, por ‘Barbie’

Christopher Nolan, por ‘Oppenheimer’

Tony McNamara, por ‘Pobres criaturas’

Jonathan Glazer, por ‘La zona de interés’

Mejor Diseño de Producción

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’ (GANADOR)

Mejor Película Internacional

Reino Unido, ‘La zona de interés’ (GANADOR)

Japón, ‘Perfect Days’

España, ‘La sociedad de la nieve’

Italia, ‘Yo capitán’

Alemania, ‘Sala de profesores’

Jonathan Glazer’s acceptance speech for Best International Film for ‘THE ZONE OF INTEREST’ at the #Oscars pic.twitter.com/XNsMv0HDib — Film Updates (@FilmUpdates) March 11, 2024

Mejor Montaje

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’ (GANADOR)

‘Pobres criaturas’

Mejor Fotografía

‘El Conde’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’ (GANADOR)

‘Pobres criaturas’

Mejor Película de Animación

‘El niño y la garza’ (GANADOR)

‘Elemental’

‘Nimona’

‘Robot Dreams’

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’ (GANADOR)

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’ (GANADOR)

‘La sociedad de la nieve’

Mejor Sonido

‘Oppenheimer’ (Christopher Nolan)

‘Maestro’ (Bradley Cooper)

‘La zona de interés’ (Jonathan Glazer) (GANADOR)

‘The Creator’ (Gareth Edwards)

‘Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1′ (Christopher McQuarrie)

Mejor Película Documental

‘Bobi Wine: The People’s President’ (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

‘La memoria infinita’ (La memoria infinita)

‘Four Daughters’ (Kaouther Ben Hania)

‘To Kill a Tiger’ (Nisha Pahuja)

‘20 días en Mariúpol’ (Mstyslav Chernov) (GANADOR)

Mejor Banda Sonora

Laura Karpman por ‘American Fiction’

John Williams por ‘Indiana Jones y el dial del destino’

Robbie Robertson por ‘Los asesinos de la luna’

Ludwig Göransson por ‘Oppenheimer’ (GANADOR)

Jerskin Fendrix por ‘Pobres criaturas’

Mejor Canción

“It Never Went Away” de ‘American Symphony’

“I’m Just Ken” de ‘Barbie’

“The Fire Inside” de ‘Flamin’ Hot: La historia de los Cheetos picantes’

“What Was I Made For?” de ‘Barbie’ (Ganador)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” de ‘Killers of the Flower Moon’

BILLIE EILISH y FINNEAS ganando el segundo Oscar de sus carreras gracias a WHAT WAS I MADE FOR? de BARBIE.



Aquí su discurso de agradecimiento por el premio a Mejor Canción. #Oscarspic.twitter.com/le737yTKEg — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Mejores Efectos Especiales

‘The Creator’ (Gareth Edwards)

‘Godzilla Minus One’ (Takashi Yamazaki) (GANADOR)

‘Guardianes de la galaxia Vol. 3′ (James Gunn)

‘Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1′ (Christopher McQuarrie)

‘Napoleón’ (Ridley Scott)

Mejor Cortometraje de Ficción

‘The After’

‘Invincible’

‘Knight of Fortune’

‘Red, White and Blue’

‘The Wonderful Story of Henry Sugar’

Mejor Cortometraje Documental

‘The Abcs of Book Banning’

‘The Barber of little rock’

‘Island in Between’

‘The Last Repair Shop’ (GANADOR)

‘Nai Nai & Wai Po’

Mejor Cortometraje Animado