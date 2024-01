Las actrices Lily Gladstone por ‘Killers of the Flower Moon’; Carey Mulligan por ‘Maestro’, Emma Stone por ‘Poor things’; Annette Bening por ‘Nyad’ y Sandra Hüller por ‘Anatomy of a Fall’ fueron nominadas este martes al Oscar a la mejor actriz.

Las nominaciones a la 96 edición de los premios de la Academia fueron leídas esta madrugada en Los Ángeles por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, quienes dieron la lista definitiva de los candidatos a las 23 categorías.

Esta es la primera nominación a los premios de la Academia, que se entregarán el próximo 10 de marzo, para la estadounidense Lily Gladstone, actriz originaria de las tribus de indígenas nativos Pies negros y Nez percé.

Es una de las favoritas, tras haber ganado el Globo de Oro a la mejor actriz de drama, y con esta nominación se ha convertido en la primera mujer indígena en recibir una nominación a los premios más prestigiosos del cine de Hollywood.

En la cinta de Martin Scorsese ‘Killers of the Flower Moon’, Gladstone interpreta a Mollie Burkhart, integrante de una de las familias más adineradas de la Nación Osage.

Una de las sorpresas fue la no nominación de la australiana Margot Robbie por su interpretación de ‘Barbie’, la cinta de Greta Gerwig.

La de hoy es la quinta nominación para Annette Bening y le llega por ‘Nyad’, una película biográfica sobre los intentos de la nadadora Diana Nyad de nadar en el Estrecho de Florida a principios de la década de 2010.

Y es la tercera nominación para la británica Carey Mulligan. En ‘Maestro’ se mete en la piel de Felicia Montealegre, con Bradley Cooper como director y coprotagonista.

La película narra la vida del legendario compositor y director de orquesta estadounidense Leonard Bernstein y las tensiones del matrimonio por la bisexualidad del músico.

Y es la cuarta nominación para Stone, quien ganó el Oscar en 2017 por su papel protagonista en ‘La La Land’. Llega después de obtener el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical por su papel de Bella en la fábula fantástica de liberación femenina ‘Poor things’.

Dirigida por Yorgos Lanthimos y escrita por Tony McNamara, la película se estrenó en el 80° Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro.

Se estrena en nominaciones de los premios de la Academia la actriz alemana Sandra Hüller, que es candidata gracias a su papel protagonista en ‘Anatomy of a Fall’, la cinta francesa dirigida por Justine Triet a partir de un guión que coescribió con Arthur Harari.

En ella interpreta a una escritora que intenta demostrar su inocencia en la muerte de su marido. La película se estrenó en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro.

