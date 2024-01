Luego de que que la actriz Margot Robbie y la directora Greta Gerwig fueran ignoradas en los premios Oscar en las nominaciones de mejor actriz y mejor dirección por la exitosa película Barbie, su compañero Ryan Gosling -quien interpretó a Ken y sí fue nominado como mejor actor de reparto- expresó su descontento por el hecho de dejar de lado a las artífices del proyecto más taquillero del 2023.

“Nunca pensé que diría esto, pero también me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por retratar a una persona plástica, un muñeco llamado Ken. Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película histórica y mundialmente celebrada”, expresó el actor a través de un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Oscar 2024: Margot Robbie no fue nominada a mejor actriz por Barbie ni Greta Gerwig como mejor directora

Gosling, quien recientemente también mostró su desconcierto porque la canción ‘I’m just Ken’ ganó como mejor canción en los Critics Choice Awards 2024, dijo que siente una gran decepción por las decisiones de la Academia.

“Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, valor y genio. Decir que estoy decepcionado de que no estén nominados en sus respectivas categorías sería quedarse corto”, manifestó.

En esta imagen proporcionada por CBS, la directora Greta Gerwig, izquierda, y la actriz Margot Robbie reciben el premio al logro cinematográfico y de taquilla por “Barbie” en la 81a edición de los Globos de Oro el domingo 7 de enero de 2024, en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California. (Sonja Flemming/CBS via AP) (Sonja Flemming / Associated Press)

En redes sociales también, cientos de usuarias -principalmente- expresaron su molestia por el hecho de que una película hecha por y para mujeres haya llevado a la nominación a Gosling, pero no a las mentes detrás de su éxito, pues Robbie también fue productora del film.

“Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debería ser reconocido junto con el de otros nominados muy merecedores”, añadió Ryan Gosling.

En su pronunciamiento también saludó la nominación de América Ferrera, quien a través de su personaje dio un potente, pero sutil mensaje feminista -un riesgo en un producto fílmico tan altamente comercial- en la película que llegó a millones de mujeres en el mundo.