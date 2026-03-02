Escuchar
Amy Madigan compite en los Premios Oscar por la película "Weapons", en la categoría de Mejor actriz de reparto. Ella acaba de ganar el Actor Award por ese rol, colocándose a solo un latido del Premio de la Academia.
/ AFP/ Warner Bros.
Por Alfonso Rivadeneyra García

Ver todas las películas que salen cada año es una tarea titánica. Así, al revelarse las nominaciones al Oscar algunos nombres pueden resultar una sorpresa. Eso ocurrió cuando se supo que Amy Madigan (75) consiguió una opción para la estatuilla de Mejor actriz de reparto por su trabajo en la película “La noche de la desaparición” (“Weapons”), con lo que su nombre pasó a sonar en las listas de favoritos a ganar.

