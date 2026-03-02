Ver todas las películas que salen cada año es una tarea titánica. Así, al revelarse las nominaciones al Oscar algunos nombres pueden resultar una sorpresa. Eso ocurrió cuando se supo que Amy Madigan (75) consiguió una opción para la estatuilla de Mejor actriz de reparto por su trabajo en la película “La noche de la desaparición” (“Weapons”), con lo que su nombre pasó a sonar en las listas de favoritos a ganar.

Y ahora su nombre destaca más que nunca tras haber ganado el Actor Award a Mejor actriz de reparto; es muy probable que se lleve el premio equivalente en la ceremonia del Óscar.

Pero quien haya visto la cinta, además de seguir su carrera de cerca, sabe que la nominación no es gratuita. Dirigida por Zach Cregger, “Weapons” muestra cómo 17 niños desaparecieron de sus casas una madrugada; a las 2:17 a.m. salieron por voluntad propia, en apariencia, y se perdieron corriendo en la noche. Mientras la profesora de los chicos es sospechosa de llevárselos, una figura acecha al pueblo: la ‘tía’ Gladys (Madigan), una anciana calva con motivaciones no claras.

Gladys empieza como una aparición fantasmal, no distinta a lo que el payaso Pennywise representó para la saga “It”. Conforme avanza la película, su presencia se vuelve tangible. Obsequiosa y con manías, Gladys no tarda en mostrar su lugar en la trama como un ser peligroso tanto para niños como para adultos. Ahora este papel podría hacer que su actriz se lleve el premio de la Academia de Artes y Ciencias del Cine, siempre y cuando se imponga sobre Wunmi Mosaku (“Sinners”), Teyana Taylor (“One Battle After Another”) y Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”).

Una actriz de trayectoria

Con la película dramática “Dos veces en la vida” (1985), Madigan entró al mapa de actrices a tener en cuenta en Hollywood. Allí interpretó a Sunny, quien tiene una relación complicada con su esposo, así como con sus padres. Si bien la película no destacó, la crítica se puso de acuerdo en que Madigan ofreció una performance feroz, combativa.

Tuvieron que pasar cuarenta años para que la actriz vuelva a ser considerada para el premio de la Academia. “Es como si Gladys hubiese aparecido, causara impacto y le recordara al mundo que todavía sigo aquí”, contó la actriz en entrevista con el diario The Guardian. Durante todo este tiempo ella, que está casada con el actor Ed Harris, continuó su labor en el cine, en cintas como “Nowhere to Hide” (1987), “Pollock” (2010), “Antlers” (2021); en televisión tuvo roles breves en series como “Frasier” (1994), “La ley y el orden” (2010), así como la película televisiva “Roe vs. Wade”, que le valió llevarse el Globo de oro a Mejor actriz de reparto. También estuvo en teatro; trabajo no le faltó.

LOL at Amy Madigan running to the stage like the kids in "Weapons" after winning Supporting Actress at the Actor Awards pic.twitter.com/sIExpuMVNN — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 2, 2026

Aún así, en su mayoría las películas en las que participó no fueron del todo destacables; pensó en renunciar a Hollywood. “¿Cómo no [considerar el retiro]? Esos pensamientos se meten, sobre todo cuando tienes una etapa de inactividad, y yo ciertamente he pasado por eso en estos últimos años. Entonces tienes un mal día y piensas: ‘¿Volveré a conseguir trabajo alguna vez? Quizá ya me retiré y todavía no me lo he dicho a mí misma’. La industria es brutal. Simplemente lo es. Pero la realidad es que todavía me encanta hacerlo”, añadió en la entrevista.

Mientras tanto, la ‘tía’ Gladys se ha convertido en imagen de memes, reels y demás publicaciones para redes sociales donde su imagen, en particular durante el actor final de la cinta, es elemento central. Uno de esos casos donde la Academia superpone sus preferencias con lo que es popular. Habrá que ver si eso se traduce en votos.