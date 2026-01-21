Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?

La carrera al Oscar 2026 entra en su último día de especulación. Con las nominaciones a punto de revelarse, la conversación ya no gira en torno a posibilidades remotas, sino a títulos y nombres que han resistido toda la temporada.

Después de meses de festivales, premios de la crítica y pulsos entre gremios, el mapa está definido, aunque no cerrado. No hay una sola película dominante, pero sí un grupo reducido que aparece de manera reiterada en las predicciones y que llega al anuncio con ventaja clara.

Con la votación ya concluida y según informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, 317 largometrajes cumplen los requisitos para competir este año, la expectativa se concentra ahora en confirmar tendencias: qué filmes consolidarán su favoritismo, cuáles se colarán a última hora y qué ausencias marcarán la conversación cuando se revele la lista oficial este jueves 22 de enero.

El Dolby Theatre de Hollywood será nuevamente la sede de los Premios Oscar, cuya lista oficial de nominados se anunciará este jueves 22 de enero, tras una temporada marcada por la competencia abierta. (Foto: EFE)

¿Cuándo se anunciarán los nominados?

Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 se darán a conocer el jueves 22 de enero, tras el cierre oficial de la votación el pasado 16 de enero.

¿Dónde se anunciarán los nominados?

El anuncio se realizará en una ceremonia en vivo vía Youtube, en el canal oficial de la Academia.

La estatuilla dorada vuelve al centro de la conversación cinematográfica mundial, a un día de que la Academia revele los nominados a la edición 98 de los Premios Oscar. (Foto por Matt Sayles/Invision/AP, Archivo) / Agencia AP

¿A qué hora se anunciarán los nominados?

México: 7:30 a.m.

Colombia: 8:30 a.m.

Perú: 8:30 a.m.

Ecuador: 8:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Argentina: 10:30 a.m.

Mejor Película

Favoritas:

“One Battle After Another”

“Sinners”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

Contendientes:

“Frankenstein”

“The Secret Agent”

“Train Dreams”

Completan la lista:

“Bugonia”

“Sentimental Value”

Mejor Dirección

Favorito:

Paul Thomas Anderson por “One Battle After Another”

Guillermo del Toro por “Frankenstein”

Contendientes:

Ryan Coogler por “Sinners”

Chloé Zhao por “Hamnet”

Completan la lista:

Jafar Panahi por “It Was Just an Accident”

Joachim Trier por “Sentimental Value”

Mejor Actor

Favoritos:

Timothée Chalamet por “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio por “One Battle After Another”

Contendientes:

Wagner Moura por “The Secret Agent”

Michael B. Jordan por “Sinners”

Completan la lista:

Ethan Hawke por “Blue Moon”

Jesse Plemons por “Bugonia”

Mejor Actriz

Favorita:

Jessie Buckley por “Hamnet”

Contendientes:

Rose Byrne por “If I Had Legs I’d Kick You”

Renate Reinsve por “Sentimental Value”

Completan la lista:

Chase Infiniti por “One Battle After Another”

Emma Stone por “Bugonia”

Mejor Actor de Reparto

Favoritos:

Stellan Skarsgård por “Sentimental Value”

Jacob Elordi por “Frankenstein”

Contendientes:

Benicio Del Toro por “One Battle After Another”

Paul Mescal por “Hamnet”

Completan la lista:

Sean Penn por “One Battle After Another”

Miles Caton por “Sinners”

Mejor Actriz de Reparto

Favorita:

Teyana Taylor por “One Battle After Another”

Contendientes:

Ariana Grande por “Wicked: For Good”

Wunmi Mosaku por “Sinners”

Completan la lista:

Amy Madigan por “Weapons”

Inga Ibsdotter Lilleaas por “Sentimental Value”

Ariana Grande por “Wicked: For Good”

Mejor Guion Original

Favoritos:

“Sinners”, de Ryan Coogler

“Marty Supreme”, de Ronald Bronstein y Josh Safdie

Contendientes:

“Sentimental Value”, de Joachim Trier y Eskil Vogt

“It Was Just an Accident”, de Jafar Panahi

Completan la lista:

“The Secret Agent”, de Kleber Mendonça Filho

“Weapons”, de Zach Cregger

Mejor Guion Adaptado

Favoritos:

“One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson

“Hamnet”, de Chloé Zhao y Maggie O’Farrell

Contendientes directos:

“Frankenstein”, de Guillermo del Toro

“Train Dreams”, de Clint Bentley y Greg Kwedar

Completan la lista:

“Bugonia”, de Will Tracy

“Nuremberg”, de James Vanderbilt

Mejor Película Animada

Favorita:

“Zootopia 2″

“KPop Demon Hunters”

Contendientes directos:

“Arco”

Completan la lista:

“Elio”

“Little Amélie or the Character of Rain”

“The Bad Guys 2”

Mejor Documental

Favorito:

“The Perfect Neighbor”

Contendientes directos:

“2000 Meters to Andriivka”

“Come See Me in the Good Light”

Completan la lista:

“Cover-Up”

“Cutting Through Rocks”

“Mr. Nobody Against Putin”

Mejor Película Internacional

Favorita:

“It Was Just an Accident” (Francia)

“The Secret Agent” (Brasil)

Contendientes:

“Sentimental Value” (Noruega)

“Sirāt” (España)

Completan la lista:

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Mejor Música Original

Favoritos:

“Sinners”

“One Battle After Another”

Contendientes:

“Hamnet”

“Frankenstein”

Completan la lista:

“Wicked: For Good”

“F1”

Mejor Canción Original

Favoritos:

“Golden” (“KPop Demon Hunters”)

“I Lied To You” (“Sinners”)

Contendientes:

“The Girl in the Bubble” (“Wicked: For Good”)

Completan la lista:

“Train Dreams” (“Train Dreams”)

“Dream As One” (“Avatar: Fire and Ash”)

Efectos Visuales

Favorita:

“Avatar: Fire and Ash”

Contendientes:

“The Lost Bus”

“Superman”

Completan la lista: