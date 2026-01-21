Oscar 2026, anuncio de nominados: ¿Qué películas y talentos llegan como favoritos para competir por el premio?

La carrera al Oscar 2026 entra en su último día de especulación. Con las nominaciones a punto de revelarse, la conversación ya no gira en torno a posibilidades remotas, sino a títulos y nombres que han resistido toda la temporada.
Después de meses de festivales, premios de la crítica y pulsos entre gremios, el mapa está definido, aunque no cerrado. No hay una sola película dominante, pero sí un grupo reducido que aparece de manera reiterada en las predicciones y que llega al anuncio con ventaja clara.
Con la votación ya concluida y según informó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, 317 largometrajes cumplen los requisitos para competir este año, la expectativa se concentra ahora en confirmar tendencias: qué filmes consolidarán su favoritismo, cuáles se colarán a última hora y qué ausencias marcarán la conversación cuando se revele la lista oficial este jueves 22 de enero.
¿Cuándo se anunciarán los nominados?
Las nominaciones a los Premios Oscar 2026 se darán a conocer el jueves 22 de enero, tras el cierre oficial de la votación el pasado 16 de enero.