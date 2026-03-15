Este domingo 15 de marzo se celebrará la ceremonia de los Premios Oscar 2026, donde un renovado escenario recibirá a las estrellas del cine en el Dolby Theatre de Hollywood. Para esta edición, la Academia apostó por una estética inspirada en la naturaleza, combinando arquitectura moderna, iluminación cálida y elementos orgánicos en la escenografía.

El escenario fue creado como una especie de jardín arquitectónico, donde los elementos naturales se integran con estructuras escénicas contemporáneas. La propuesta busca crear un ambiente visual distinto al de otras ediciones, priorizando un espacio más orgánico para la ceremonia más importante del cine.

Uno de los aspectos más llamativos es la iluminación inspirada en la llamada “hora dorada”, un efecto de luz cálida que imita el tono del atardecer y que suele utilizarse en el cine y la fotografía por su estética envolvente. Esta elección busca generar una atmósfera elegante y acogedora durante la gala.

Así luce el renovado escenario del Dolby Theatre. (Foto: Vanity Fair / The Academy / Richard Harbaugh)

El diseño también incluye árboles y elementos naturales integrados en la escenografía, además de materiales como vidrio, piedra y metal que ayudan a difundir la luz y crear un contraste entre lo orgánico y lo arquitectónico. Con ello, la producción busca transmitir una sensación de calma y conexión con la naturaleza.

Otro detalle importante es la incorporación de paneles LED móviles y estructuras mecanizadas, que permitirán modificar el escenario a lo largo de la transmisión. De esta forma, el espacio podrá transformarse para adaptarse a distintos momentos de la ceremonia y a la entrega de cada premio.

El diseño estuvo a cargo de las reconocidas directoras de producción Misty Buckley y Alana Billingsley, quienes han trabajado en varias ediciones recientes de la gala. Su propuesta busca convertir el escenario en un lugar dinámico que combine tecnología, diseño y naturaleza.

Así luce el renovado escenario del Dolby Theatre. (Foto: Vanity Fair / The Academy / Richard Harbaugh)

De esta manera, los Premios Oscar 2026 ofrecer al espectador y a los invitados una experiencia visual distinta. La gala no solo destacará por las estrellas que se reunirán en el Dolby Theatre, también lo harán por la escenografía y los detalles que se han sumado a la gala.