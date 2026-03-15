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Así luce el renovado escenario del Dolby Theatre. (Foto: Vanity Fair / The Academy / Richard Harbaugh)
Así luce el renovado escenario del Dolby Theatre. (Foto: Vanity Fair / The Academy / Richard Harbaugh)
Por Redacción EC

Este domingo 15 de marzo se celebrará la ceremonia de los Premios Oscar 2026, donde un renovado escenario recibirá a las estrellas del cine en el Dolby Theatre de Hollywood. Para esta edición, la Academia apostó por una estética inspirada en la naturaleza, combinando arquitectura moderna, iluminación cálida y elementos orgánicos en la escenografía.

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