Este domingo 15 de marzo, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Fotografía, un hito que fue recibido con una ovación de pie en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Durald Arkapaw obtuvo el reconocimiento por su trabajo en "Sinners", la producción dirigida por Ryan Coogler que lideraba la noche con 16 nominaciones y finalizó su jornada ganando cuatro galardones, incluyendo al de Durald.

Autumn Durald Arkpaw honors all of the women in the Oscars audience after becoming the first woman to win Best Cinematography.



“I feel like I don’t get there without all of you guys” pic.twitter.com/WG3PekoBIQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 16, 2026

Con una propuesta visual que destaca por el uso narrativo de la luz y el color, la directora de fotografía logró imponerse en una categoría que, durante casi un siglo, fue territorio exclusivamente masculino.

El momento clave llegó cuando Durald Arkapaw subió al escenario para recibir su premio de manos de Demi Moore y, al hacerlo, pidió a las mujeres presentes que se pusieran de pie durante en homenaje a ellas.

“Esta victoria no es solo mía; es de todas las que vinieron antes y de las que están por venir. Durante mucho tiempo, el encuadre estuvo cerrado para nosotras, pero hoy finalmente la historia ha cambiado de perspectiva” , declaró emocionada.

La categoría vio en 2018 la primera nominación femenina con Rachel Morrison (Mudbound), seguida por Ari Wegner (The Power of the Dog) y Mandy Walker (Elvis), pero no fue hasta 2026 que Durald Arkapaw logró convertir esa nominación en victoria.

La directora de fotografía estadounidense Autumn Durald Arkapaw recibe el premio a Mejor Fotografía por "Sinners" en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. | AFP / PATRICK T. FALLON

La trayectoria de la ganadora incluye hitos visuales como "Palo Alto", de Gia Coppola, y la serie "Loki" de Marvel Studios, trabajos que cimentaron su reputación por crear atmósferas envolventes y una estética contemporánea de gran precisión técnica.

A pesar del triunfo histórico de Durald Arkapaw, "Sinners" terminó la jornada con cuatro estatuillas (Mejor Actor para Michael J. Jordan, Guion Original, Fotografía y Banda Sonora).

Escena de "Sinners", protagonizada por Michael B. Jordan | (Foto: Warner Bros. Pictures)

Por su parte, "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, se coronó con seis premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.

She did it! Autumn Durald Arkapaw is the first woman and woman of color to win Best Cinematography for her work on SINNERS. #Oscars pic.twitter.com/eHsBN9KFIU — The Academy (@TheAcademy) March 16, 2026