Este domingo 15 de marzo, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Fotografía, un hito que fue recibido con una ovación de pie en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Este domingo 15 de marzo, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Fotografía, un hito que fue recibido con una ovación de pie en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Durald Arkapaw obtuvo el reconocimiento por su trabajo en "Sinners", la producción dirigida por Ryan Coogler que lideraba la noche con 16 nominaciones y finalizó su jornada ganando cuatro galardones, incluyendo al de Durald.
Autumn Durald Arkpaw honors all of the women in the Oscars audience after becoming the first woman to win Best Cinematography.
Con una propuesta visual que destaca por el uso narrativo de la luz y el color, la directora de fotografía logró imponerse en una categoría que, durante casi un siglo, fue territorio exclusivamente masculino.
El momento clave llegó cuando Durald Arkapaw subió al escenario para recibir su premio de manos de Demi Moore y, al hacerlo, pidió a las mujeres presentes que se pusieran de pie durante en homenaje a ellas.
“Esta victoria no es solo mía; es de todas las que vinieron antes y de las que están por venir. Durante mucho tiempo, el encuadre estuvo cerrado para nosotras, pero hoy finalmente la historia ha cambiado de perspectiva”, declaró emocionada.
La categoría vio en 2018 la primera nominación femenina con Rachel Morrison (Mudbound), seguida por Ari Wegner (The Power of the Dog) y Mandy Walker (Elvis), pero no fue hasta 2026 que Durald Arkapaw logró convertir esa nominación en victoria.
La trayectoria de la ganadora incluye hitos visuales como "Palo Alto", de Gia Coppola, y la serie "Loki" de Marvel Studios, trabajos que cimentaron su reputación por crear atmósferas envolventes y una estética contemporánea de gran precisión técnica.
A pesar del triunfo histórico de Durald Arkapaw, "Sinners" terminó la jornada con cuatro estatuillas (Mejor Actor para Michael J. Jordan, Guion Original, Fotografía y Banda Sonora).
Por su parte, "One Battle After Another", de Paul Thomas Anderson, se coronó con seis premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección.