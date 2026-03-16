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Autumn Durald Arkapaw posa en la sala de prensa con el Oscar a Mejor Cinematografía por Sinners durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026 | AFP
Autumn Durald Arkapaw posa en la sala de prensa con el Oscar a Mejor Cinematografía por Sinners durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026 | AFP
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

Este domingo 15 de marzo, durante la 98.° edición de los Premios Oscar, Autumn Durald Arkapaw se convirtió en la primera mujer en ganar la estatuilla a Mejor Fotografía, un hito que fue recibido con una ovación de pie en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

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