El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, cuya obra ‘O Agente Secreto’ se ha consolidado como una de las grandes protagonistas de la actual temporada de los premios Óscar, hizo un llamado a la reflexión.

Pese al recibimiento festivo de su película, que incluso ha inspirado muñecos gigantes en el carnaval de Brasil, el director advirtió sobre el riesgo de confundir la estética cinematográfica de su filme con la realidad de la dictadura brasileña de aquellos años.

“La nostalgia es a menudo el anhelo, o incluso el pensamiento de que las cosas eran mucho mejores en el pasado. Y yo no me suscribo realmente a esa idea” , afirmó Mendonça en entrevista con EFE. “Mi película puede parecer acogedora, pero ese pasado no era un lugar mejor”.

Wagner Moura protagoniza "El agente secreto". (Foto: AFP)

Protagonizada por Wagner Moura, la cifnta sigue a Marcelo, un hombre que intenta escapar de la maquinaria represiva del Estado mientras busca reencontrarse con su hijo.

Aunque el filme utiliza colores saturados y elementos del noir clásico, el director enfatiza que el trasfondo es la desconfianza y el miedo sistémico. Al respecto de las interpretaciones que algunos espectadores han hecho en redes sociales, el cineasta fue tajante.

“Vi una reacción en Letterboxd que me hizo reír: le dieron cuatro estrellas y escribieron ‘ojalá pudiera vivir en el Brasil de los 70’. Pensé: ‘¿Por qué no? Tal vez la programación de cine era mejor’, bromea. Pero no es realmente lo que tenía en mente”, dijo.

El director destacó que su obra es, en esencia, una pieza sobre archivos y memoria, subrayando que “todas las películas son un archivo para el futuro”.

La nominación al Oscar de Mendonça Filho (en categorías que incluyen Mejor Película y Mejor Película Internacional) ocurre en un momento de vigor para la industria brasileña, impulsada por sistemas públicos de financiamiento. Este fenómeno sigue la estela de éxitos recientes como ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles.

Finalmente, el realizador confirmó que ya trabaja en su próximo proyecto, el cual, según adelantó, “requerirá mucha investigación y tiempo para escribir un guion”.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: