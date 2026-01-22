Oscar 2026: Director de película brasileña ‘El Agente Secreto’ celebra sus cuatro nominaciones

El director brasileño Kleber Mendonça Filho expresó este jueves su entusiasmo tras el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, donde su más reciente obra, ‘El Agente Secreto’, competirá en cuatro categorías.

Así, el cineasta vinculó el reconocimiento internacional con el respaldo masivo en las salas de cine locales y el impacto de la industria audiovisual brasileña.

Por ello, en sus redes sociales, Mendonça Filho calificó como un hito “absolutamente increíble” que el largometraje haya superado la marca de 1.5 millones de espectadores en Brasil, consolidándose como un éxito de taquilla.

El anuncio de la Academia de Cine de Hollywood generó reacciones en Brasil, similar a lo ocurrido en 2025 con ‘Aún estoy aquí’ de Walter Salles. Para el director, este fenómeno es el resultado de una combinación de factores técnicos y sociales.

“Las políticas públicas son una manera inteligente de invertir en la identidad del país. Es muy importante cuando uno se ve. Ver películas de otros países es también parte de lo que somos... pero ver producciones artísticas brasileñas es de extrema importancia” , afirmó el cineasta.

Wagner Moura en la carrera por la estatuilla

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la nominación de Wagner Moura en la categoría de Mejor Actor, compitiendo junto a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y Michael B. Jordan (Sinners).

Mendonça Filho reveló una anécdota sobre el momento cuando Wagner recibió la noticia. “(Moura) estaba en un avión cuando se enteró de la noticia de que está nominado al Oscar como mejor actor”, dijo.

¿De qué trata ‘El Agente Secreto’?

‘El Agente Secreto’ es un suspense histórico ambientado en 1977, durante la dictadura militar brasileña. La trama sigue a Marcelo (Moura), un experto en tecnología y fugitivo que regresa a Recife durante el Carnaval para reencontrarse con su hijo, enfrentándose a un entorno de vigilancia y peligro.

El director se mostró optimista sobre el relevo generacional en el cine regional. “Tenemos nuevas películas increíbles siendo trabajadas hoy, o escritas, o montadas... en este momento en el que estoy hablando con ustedes”, sostuvo.

*Con información de EFE.