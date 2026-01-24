Oscar 2026: Director de “Sirat” desata críticas en Brasil por cuestionar nominación de “El Agente Secreto”

Escuchar
"Respeten nuestro cine", "te metiste con el país equivocado" y "sigo prefiriendo el zapato" fueron algunos de los comentarios en la cuenta de la película | Foto: EFE / Archivo GEC / Composición EC

Por Agencia EFE

Las redes sociales brasileñas se alzaron este viernes contra el director de cine español Oliver Laxe, luego de que este tildara de “ultranacionalistas” a los brasileños que conforman la Academia de Hollywood y afirmara irónicamente que si Brasil “presenta un zapato, le votan todos”.

