Como parte de la alfombra roja de los Oscar 2026, la directora tunecina Kaouther Ben Hania lanzó una dura crítica contra la organización y las políticas migratorias de Estados Unidos.

Y es que, la realizadora de ‘The Voice of Hind Rajab’, nominada en la categoría de Mejor Película Internacional, denunció que el protagonista de su cinta no pudo asistir a la gala debido a las restricciones vigentes para ciudadanos palestinos.

Ben Hania, una de las primeras figuras en arribar al Teatro Dolby, señaló directamente la actual prohibición de entrada impuesta por la administración del presidente Donald Trump como el factor que fragmentó a su equipo en la noche más importante de Hollywood.

“Esto es discriminación por el lugar de nacimiento”, declaró a EFE la directora tunecina a pie de alfombra.

Desconexión en la alfombra roja

Asimismo, para la cineasta, el ambiente de celebración en Los Ángeles contrasta drásticamente con la realidad geopolítica actual.

Y es que, Ben Hania manifestó que los asistentes a la ceremonia “están desconectados de lo que pasa en el mundo”, lamentando que la visibilidad de su obra se vea opacada por barreras burocráticas y políticas.

‘The Voice of Hind Rajab’ es un drama basado en hechos reales que narra la tragedia de una niña de seis años fallecida en la ciudad de Gaza en enero de 2024.

La película destaca por integrar las grabaciones reales de las llamadas de auxilio que la menor realizó a la Media Luna Roja antes de morir por disparos del Ejército israelí.

La directora tunecina Kaouther Ben Hania asiste a la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026. | Foto: AFP / ANGELA WEISS

Competencia en la categoría internacional

Esta producción tunecina compite por el premio de la Academia frente a un grupo diverso de filmes internacionales:

‘Sirat’ (España)

(España) ‘Sentimental Value’ (Noruega)

(Noruega) ‘O Agente Secreto’ (Brasil)

(Brasil) ‘It Was Just an Accident’ (Francia)

Aunque la denuncia de Ben Hania marcó el inicio de la alfombra roja, esta gala tiene como favoritas a las cintas ‘Sinners’, con 16 candidaturas, y ‘One Battle After Another’, con 13.

Otras obras destacadas son ‘Frankenstein’ y la mencionada ‘Sentimental Value’, ambas con 9 nominaciones cada una.

¿Cómo ver los premios Oscar desde Perú?

La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.

*Con información EFE