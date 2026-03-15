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Para la cineasta, el ambiente de celebración en Los Ángeles contrasta drásticamente con la realidad geopolítica actual | Foto: AFP
Para la cineasta, el ambiente de celebración en Los Ángeles contrasta drásticamente con la realidad geopolítica actual | Foto: AFP
Por Redacción EC

Como parte de la alfombra roja de los Oscar 2026, la directora tunecina Kaouther Ben Hania lanzó una dura crítica contra la organización y las políticas migratorias de Estados Unidos.

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