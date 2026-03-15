Resumen

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Chris Rock recibió un bofetada por parte de Will Smith durante su monólogo en los premios Oscar el 27 de marzo de 2022. (Foto: Robyn Beck / AFP)
Chris Rock recibió un bofetada por parte de Will Smith durante su monólogo en los premios Oscar el 27 de marzo de 2022. (Foto: Robyn Beck / AFP)
/ ROBYN BECK
Por Redacción EC

A lo largo de sus casi 100 años, los Premios Oscar han sido escenario de momentos memorables que han dejado huella hasta la fecha. Sin embargo, los buenos momentos no son los únicos que se vivieron en las galas, también hubo situaciones bochornosas y escándalos que hicieron que la Academia tomará medidas drásticas.

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