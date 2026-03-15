A lo largo de sus casi 100 años, los Premios Oscar han sido escenario de momentos memorables que han dejado huella hasta la fecha. Sin embargo, los buenos momentos no son los únicos que se vivieron en las galas, también hubo situaciones bochornosas y escándalos que hicieron que la Academia tomará medidas drásticas.

Desde su fundación, los Premios Oscar nacieron para celebrar lo mejor del cine mundial, donde miles de artistas, actores, guionistas, directores, técnicos y productores han sido nominados, premiados y honrados. No obstante, algunas estrellas de Hollywood terminaron expulsados o con la prohibición de asistir al evento más importante del cine.

La Academia tomó medidas drásticas tras presenciar algunos escándalos que dañan la imagen del evento. Desde Richard Gere hasta Will Smith, en los siguientes párrafos conocerás a las figuras que temporalmente quedaron fuera de la gala.

Uno de los casos más recientes y mediáticos fue el del actor Will Smith, quien protagonizó un momento histórico en la ceremonia de 2022 al subir al escenario y abofetear al comediante Chris Rock en vivo. El incidente, que ocurrió tras una broma sobre la esposa del actor, generó un debate a gran escala y terminó con una sanción que le prohíbe a Will asistir a eventos de la Academia durante diez años.

Will Smith gana el Oscar como Mejor actor principal por su papel en la cinta "King Richard". (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

Mucho antes de ese episodio, la Academia ya había tomado medidas contra otras figuras de Hollywood. El actor Carmine Caridi, conocido por sus papeles en “El padrino II” y “Bugsy”, se convirtió en 2004 en la primera persona expulsada de la institución por filtrar copias de películas enviadas a los votantes que luego fueron distribuidas ilegalmente en internet.

Otro nombre que generó un fuerte impacto fue el del productor Harvey Weinstein. En 2017 fue expulsado tras múltiples acusaciones de acosos sexual y conducta inapropiada en contra de diversas mujeres. La declaración oficial señalaba que la medida no solo separaba a Weinstein de la organización, sino que enviaba un mensaje claro de que “se acabó la era de ignorancia deliberada y vergonzosa complicidad en conductas depredadoras y acoso laboral en nuestra industria”.

En 2018, también fueron expulsados el comediante Bill Cosby y el director Roman Polanski, ambos involucrados en casos judiciales por delitos sexuales.

Bill Cosby terminó expulsado de la Academia tras su condena por agresión sexual. (Foto: EFE)

Bill Cosby, quien interpretó durante muchos años a un padre de familia ideal en “El show de Bill Cosby”, también terminó fuera de la Academia tras su condena por agresión sexual contra Andrea Constand, ocurrida en 2004. La organización decidió la expulsión de Cosby “de acuerdo con los estándares de conducta de la organización”. Aunque la condena del artista fue anulada por la Corte Suprema de Pensilvania en 2021 por motivos procesales, la Academia no lo volvió a aceptar entre sus miembros.

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Por su lado, Roman Polanski, director polaco francés ganador del Oscar por “El Pianista” (2002), también fue expulsado en 2018 en respuesta a su historial legal. En 1977 fue acusado de mantener relaciones sexuales con una chica de 13 años en Los Ángeles. El director se declaró culpable de un cargo menor, pero antes de conocer su sentencia huyó de Estados Unidos a Europa.

Roman Polanski fue expulsado de los Premios Oscar tras ser acusado de mantener relaciones sexuales con una menor en Los Ángeles. (Foto: AFP)

Otro caso menos mediático, pero igualmente grave fue el del director de fotografía Adam Kimmel, quien fue expulsado en 2021 tras revelarse que figuraba como delincuente sexual registrado por delitos relacionados con menores. Este episodio reforzó la política de la Academia que exige que sus miembros cumplan estándares éticos y personales estrictos.

Estos episodios demuestran que, aunque los Premios Oscar celebran el talento cinematográfico, también han enfrentado controversias que pusieron a prueba la credibilidad de la industria y su imagen a nivel mundial.