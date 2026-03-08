Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Ariana Grande dio vida a Glinda en las dos películas de "Wicked". (Foto: Captura de video)
Ariana Grande dio vida a Glinda en las dos películas de "Wicked". (Foto: Captura de video)
Por Redacción EC

Los Premios Oscar 2026 se celebrarán este domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Angeles y todos están enfocados en las películas favoritas “One Battle After Another” y “Sinners”; sin embargo, en esta edición hubo una cinta que fue ignorada por completo: la segunda entrega de “Wicked”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.