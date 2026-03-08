Los Premios Oscar 2026 se celebrarán este domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Angeles y todos están enfocados en las películas favoritas “One Battle After Another” y “Sinners”; sin embargo, en esta edición hubo una cinta que fue ignorada por completo: la segunda entrega de “Wicked”.

En esta edición, “Sinners” rompió un récord importante al conseguir 16 nominaciones al Oscar 2026, pero hubo otras cintas que destacaron por lo contrario, tal es el caso de la protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

“Wicked: por siempre”, segunda parte de la entrega dirigida por Jon M. Chu, no logró obtener ninguna nominación a los premios Oscar 2026 pese a que, en la anterior edición, estuvieron en la lista de más destacadas con 10 candidaturas, logrando incluso 2 premios.

Cynthia Erivo como Elphaba Thropp y Ariana Grande como Glinda Upland en la película "Wicked: Por siempre" (Foto: Universal Pictures)

Pese a que el público respaldó la llegada de “Wicked: por siempre” con alrededor de 225 millones de dólares de recaudación mundial, la Academia de Hollywood parece no haber estado de acuerdo e ignoró a la cinta totalmente de su premiación en 2026.

Cabe recordar que la primera entrega estuvo nominada en 10 categorías, incluyendo algunas principales como Mejor película, Mejor actriz y Mejor actriz de reparto; no obstante, no pudo conquistar dichas estatuillas.

Por el contrario, “Wicked” solo logró alzarse con el triunfo en las categorías Vestuario y Diseño de producción. Eso sí, este 2026, su segunda parte, no logró llevarse ni una sola nominación, hecho que ha sido cuestionado por sus fans en redes sociales.

La gala de entrega de la 98 edición de los Premios Oscar se llevará a cabo el domingo 15 de marzo en el Dolby Theater de Los Angeles, donde se premiará a lo mejor del cine mundial.