Este miércoles, la Academia de Hollywood cumplió con el tradicional despliegue de la alfombra roja sobre el Paseo de la Fama, marcando el inicio formal de la cuenta regresiva para la 98º edición de los premios Óscar, que se celebrará este domingo 15 de marzo.

El evento contó con la participación del comediante Conan O’Brien, quien repite como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo.

El presentador de los Oscars, Conan O'Brien (2-I), despliega la alfombra roja para la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 11 de marzo de 2026. | Foto: EFE / CHRIS TORRES

Ataviado con un traje de operario, O’Brien colaboró con los trabajadores para extender el tapiz que recibirá a las figuras más destacadas del cine global. Durante el acto, el presentador anticipó una gala cargada de renovación y emotividad.

“Este año seremos más ambiciosos. El año pasado hubo mucho con los incendios, pero este año se esperan cambios más grandes y alguna que otra sorpresa” , señaló O’Brien a los medios acreditados.

El presentador de los Oscars, Conan O'Brien, se prepara para desplegar la alfombra roja para la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Ovation Hollywood en Los Ángeles, California, EE. UU., el 11 de marzo de 2026 | Foto: EFE / CHRIS TORRES

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Dolby este 15 de marzo y contará con presentadores de primer nivel como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Paul Mescal y Javier Bardem, entre otros.

Para los cinéfilos peruanos, la programación comenzará por la tarde con el desfile de moda en la alfombra roja a las 5:00 p. m., seguido de la ceremonia principal de entrega de estatuillas a partir de las 6:00 p. m.

¿Qué homenajes se rendirán en el Óscar 2026?

Uno de los momentos de mayor peso en la ceremonia será el segmento In Memoriam. O’Brien confirmó que se rendirá un tributo especial a las personalidades fallecidas recientemente, incluyendo un homenaje directo al cineasta Rob Reiner, quien fue asesinado el pasado diciembre junto a su esposa.

Respecto a la posibilidad de discursos con carga política, especialmente sobre el conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, el presentador mantuvo la intriga: “Tendrán que encender la televisión y ver la gala”, respondió de forma escueta.

Rob y Michele Reiner fueron hallados sin vida en su casa en Los Ángeles. Ellos serán homenajeados en los Óscars

Sobre la competencia: el éxito de las cintas extranjeras

El drama ‘Sinners’, dirigido por Ryan Coogler, se posiciona como la gran favorita con un récord de 16 candidaturas, la cifra más alta en la trayectoria de estos premios. Le sigue de cerca ‘One Battle After Another’, de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones.

La gala también destaca por una notable diversidad internacional, con títulos como la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, y la brasileña ‘O agente secreto’, que compite en categorías principales, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Wagner Moura.

