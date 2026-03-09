Escuchar
Jessie Buckley dice que actuar la ayudó a superar un trastorno alimentario. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La actriz irlandesa Jessie Buckley dijo que actuar es como “beber agua” para ella y que subirse a los escenarios la ayudó a superar un trastorno alimentario y una depresión en la adolescencia, en el espacio radiofónico ‘Discos de la isla desierta’ de la BBC.

