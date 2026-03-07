A pocos días de la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo en Los Ángeles, la actriz irlandesa Jessie Buckley se perfila como favorita a Mejor Actriz, gracias a su destacada interpretación de Agnes Shakespeare en el drama histórico "Hamnet", dirigido por la oscarizada Chloé Zhao.

Al obtener de forma consecutiva el Globo de Oro, el BAFTA, el premio de la Crítica y el galardón del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA), ha construido un blindaje estadístico que rara vez falla en las predicciones finales de la Academia, reporta EFE.

El respaldo del SAG-AFTRA es, quizás, el indicador más sólido, al provenir directamente del gremio de actores que constituye el núcleo de votantes más numeroso de la institución.

Su trabajo en la adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, donde comparte pantalla con Paul Mescal en el papel de William Shakespeare, ha sido descrito como un ejercicio de “presencia escénica devastadora”.

A pesar de la dura competencia que representan la doble ganadora del Óscar Emma Stone (Bugonia), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Renate Reinsve (Sentimental Value) y Kate Hudson (Song Sung Blue), la interpretación de Buckley, centrada en el duelo y la pérdida, impactó a los críticos.

Esta es la segunda nominación para Jessie, quien ya compitió en 2022 como Mejor Actriz de Reparto por ‘The Lost Daughter’. De confirmarse los pronósticos, Buckley se uniría al selecto grupo de intérpretes irlandeses que han hecho historia en Hollywood, siguiendo los pasos de figuras como Daniel Day-Lewis y Cillian Murphy.

En 2019, Buckley dio vida a Lyudmila Ignatenko, esposa de Vasily Ignatenko, uno de los bomberos fallecidos en la tragedia, en la miniserie histórica "Chernobyl" de HBO y Sky UK, que ofrece un intenso retrato del desastre nuclear de 1986 y de las heroicas labores de limpieza que le siguieron.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: