Buckley se enfrenta en esta categoría a las consagradas Emma Stone (Bugonia) y Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You), junto a la noruega Renate Reinsve (Sentimental Value) y el regreso de Kate Hudson (Song Sung Blue) | Foto: EFE
Por Redacción EC

A pocos días de la 98.ª edición de los Premios Óscar, que se celebrará el próximo 15 de marzo en Los Ángeles, la actriz irlandesa Jessie Buckley se perfila como favorita a Mejor Actriz, gracias a su destacada interpretación de Agnes Shakespeare en el drama histórico "Hamnet", dirigido por la oscarizada Chloé Zhao.

