Oscar 2026: las nominaciones que rompieron todos los pronósticos

Los nominados inesperados a los Óscar 2026, una lista que alteró las quinielas de la temporada y reabrió el debate sobre los criterios de la Academia. (Foto: Difusión)

Por Ángel Navarro Quevedo

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026, marcando el inicio oficial de la temporada más esperada del cine. La ceremonia reunirá a talentos consagrados y aspirantes en 24 categorías, desde actuación hasta largometraje internacional, con una mezcla de favoritos del público y sorpresas que han desatado debate entre la crítica y los aficionados.

