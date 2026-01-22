Oscar 2026: las nominaciones que rompieron todos los pronósticos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026, marcando el inicio oficial de la temporada más esperada del cine. La ceremonia reunirá a talentos consagrados y aspirantes en 24 categorías, desde actuación hasta largometraje internacional, con una mezcla de favoritos del público y sorpresas que han desatado debate entre la crítica y los aficionados.

El anuncio se realizó en el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, con presentaciones en vivo que permitieron ver en tiempo real cómo competidores considerados “menos probables” se abrían paso entre los nombres más fuertes del año. La lista no solo refleja a películas con múltiples candidaturas históricas, sino también a intérpretes y filmes que pocos anticiparon en las primeras quinielas.

Entre los grandes líderes está Sinners, que impuso un récord con 16 nominaciones, así como fuertes aspirantes en categorías principales como One Battle After Another y Frankenstein. Sin embargo, más allá de esos estrenos esperados, el anuncio dejó espacio para novedades que reconfiguran el mapa de la carrera al Óscar.

Esta imagen difundida por Warner Bros Pictures muestra a Michael B. Jordan, en primer plano desde la izquierda, Michael B. Jordan y Omar Benson Miller en una escena de "Sinners".(Warner Bros. Pictures via AP) / Courtesy of Warner Bros. Pictures

¿Cuándo son los Premios Óscar 2026?

La ceremonia de los 98.ª Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde ver los Premios Óscar 2026?

La gala será transmitida en vivo por ABC en televisión y estará disponible a través de plataformas oficiales como Oscar.com, Oscars.org, YouTube y redes sociales de la Academia, así como ABC News Live, Disney+ y Hulu.

"El personaje de Brad Pitt se construye sobre las bases de un pasado resquebrajado: un episodio traumático, que en su momento lo relegó de su estatus de joven promesa, lo asalta en momentos críticos". (Foto: Warner Bros Pictures)

Inesperados en la lista

Aunque la temporada de premios suele dar sorpresas, varias candidaturas en los Óscar 2026 destacaron por no estar entre las predicciones dominantes de críticos y casas de apuestas: