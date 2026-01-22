Oscar 2026: las nominaciones que rompieron todos los pronósticos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026, marcando el inicio oficial de la temporada más esperada del cine. La ceremonia reunirá a talentos consagrados y aspirantes en 24 categorías, desde actuación hasta largometraje internacional, con una mezcla de favoritos del público y sorpresas que han desatado debate entre la crítica y los aficionados.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista oficial de nominados a la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026, marcando el inicio oficial de la temporada más esperada del cine. La ceremonia reunirá a talentos consagrados y aspirantes en 24 categorías, desde actuación hasta largometraje internacional, con una mezcla de favoritos del público y sorpresas que han desatado debate entre la crítica y los aficionados.
El anuncio se realizó en el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, con presentaciones en vivo que permitieron ver en tiempo real cómo competidores considerados “menos probables” se abrían paso entre los nombres más fuertes del año. La lista no solo refleja a películas con múltiples candidaturas históricas, sino también a intérpretes y filmes que pocos anticiparon en las primeras quinielas.
Entre los grandes líderes está Sinners, que impuso un récord con 16 nominaciones, así como fuertes aspirantes en categorías principales como One Battle After Another y Frankenstein. Sin embargo, más allá de esos estrenos esperados, el anuncio dejó espacio para novedades que reconfiguran el mapa de la carrera al Óscar.
¿Cuándo son los Premios Óscar 2026?
La ceremonia de los 98.ª Premios Óscar se celebrará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos.
¿Dónde ver los Premios Óscar 2026?
La gala será transmitida en vivo por ABC en televisión y estará disponible a través de plataformas oficiales como Oscar.com, Oscars.org, YouTube y redes sociales de la Academia, así como ABC News Live, Disney+ y Hulu.
Inesperados en la lista
Aunque la temporada de premios suele dar sorpresas, varias candidaturas en los Óscar 2026 destacaron por no estar entre las predicciones dominantes de críticos y casas de apuestas:
Mejor Película – F1: La inclusión de F1 en la categoría principal tomó por sorpresa a la crítica. El filme, centrado en el universo del automovilismo, no figuraba entre los títulos considerados “de Academia” y terminó desplazando a apuestas más tradicionales.
Kate Hudson – Mejor Actriz: Su nominación reactivó un nombre que llevaba años fuera de la conversación de premios. Hudson no aparecía en las listas de favoritas y su presencia fue una de las más comentadas tras el anuncio.
Ethan Hawke – Mejor Actor: Sin el respaldo de una campaña fuerte ni premios previos importantes, Hawke se coló entre los nominados, confirmando una de las mayores sorpresas actorales del año.
“The Voice of Hind Rajab” – Película Internacional: Polémica desde su estreno, la película logró entrar en la categoría pese a las controversias que la rodean, convirtiéndose en una de las nominaciones más debatidas de esta edición.
“Avatar: Fuego y ceniza” – Mejor Vestuario: La sorpresa fue doble: no solo por la nominación, sino porque ni la primera entrega de Avatar logró ingresar antes a esta categoría. Un reconocimiento tardío al diseño visual de la saga.
“Viva Verdi!” – Mejor Canción Original: El documental protagonizó una de las decisiones más desconcertantes del anuncio. Ya había llamado la atención al colarse en la shortlist, pero su nominación final fue considerada, para muchos, la más extraña del año.