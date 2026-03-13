La entrega de los Premios Oscar siempre ha sido escenario de diversas historias. Una de las más recordadas y polémicas corresponde al actor estadounidense Marlon Brando, quien decidió rechazar su segundo galardón como Mejor actor en 1973, que ganó gracias a su papel de ‘Vito Corleone’ en “El Padrino”.

La decisión de Marlon Brando de no asistir a la gala no fue improvisada. En su lugar envió al escenario a la actriz y activista indígena Sacheen Littlefeather, quien subió a la gala de 1973 para explicar las razones del rechazo ante millones de espectadores que seguían la transmisión televisiva.

Durante su breve intervención, Sacheen Littlefeather explicó que el actor “muy respetuosamente” no podía aceptar el premio debido al trato que recibían los pueblos indígenas en la industria cinematográfica y en la televisión.

También hizo referencia a la situación que vivían activistas nativos en el conflicto de Occupation of Wounded Knee, que en ese momento captaba la atención política en Estados Unidos.

Este hecho generó comentarios divididos de la audiencia. Mientras algunos aplaudían el gesto de protesta, otros respondieron con abucheos, convirtiendo este momento en uno de los más tensos de la gala de los Premios Oscar.

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A pesar de la polémica, el acto se convirtió con el tiempo en uno de los momentos más recordados del cine. Fue la primera vez que alguien utilizó el escenario de los premios para realizar una declaración política directa, lo que marcó un precedente en la relación entre Hollywood y las causas sociales.

Marlon Brando marcó un hecho histórico al no acudir a los Premios Oscar ni aceptar la estatuilla. (Foto: AFP) / -

Por otro lado, la carrera de Marlon Brando ya estaba consolidada cuando ocurrió este episodio. El actor había ganado su primer Oscar por la película “On the Waterfront” en 1954 y era considerado una de las figuras más influyentes del cine del siglo XX gracias a su estilo interpretativo y su impacto en el método de actuación.