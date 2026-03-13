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Marlon Brando marcó un hecho histórico al no acudir a los Premios Oscar ni aceptar la estatuilla. (Foto: AFP)
Marlon Brando marcó un hecho histórico al no acudir a los Premios Oscar ni aceptar la estatuilla. (Foto: AFP)
/ STRINGER
Por Redacción EC

La entrega de los Premios Oscar siempre ha sido escenario de diversas historias. Una de las más recordadas y polémicas corresponde al actor estadounidense Marlon Brando, quien decidió rechazar su segundo galardón como Mejor actor en 1973, que ganó gracias a su papel de ‘Vito Corleone’ en “El Padrino”.

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