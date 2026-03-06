El reconocido cineasta Paul Thomas Anderson podría hacer historia en los Premios Oscar 2026 gracias a su película “One Battle After Another”. Luego de haber sido nominado hasta en diez oportunidades, el director estadounidense nunca obtuvo un galardón; sin embargo, en está edición podría cambiar su suerte.

El director, Paul Thomas Anderson, nominado a Mejor director en la 98° edición de los Premios Oscar apunta a levantar su primera estatuilla dorada frente a reñida competencia con cineastas de talla mundial.

La nueva cinta del director, “One Battle After Another”, está nominada en diversas categorías, donde destacan las principales como Mejor película, Mejor dirección y Mejor guion adaptado. Este escenario abre la posibilidad de que Anderson rompa finalmente su mala suerte sin victorias en los Oscar.

Paul Thomas Anderson espera ganar una estatuilla dorada en los Premios Oscar 2026. (Foto: Justin Tallis, AFP) / JUSTIN TALLIS

En la categoría Mejor dirección, Paul Thomas Anderson compite con grandes cineastas como Chloé Zhao (‘Hamnet’​), Ryan Coogler (‘Sinners’), Josh Safdie (‘Marty Supreme’) y Joachim Trier (‘Sentimental Value’).

Cabe resaltar que estás películas también compiten en la categoría a Mejor película, incluyendo “F1: La película”, “Bugonia”, “Frankenstein”, “Train Dreams” y “El agente secreto”.

El filme “One Battle After Another”, protagonizado por un elenco de lujo como Leonardo Dicaprio, Benicio del Toro, Sean Penn y Chase Infiniti, es una adaptación libre de la novela “Vineland”, del escritor Thomas Pynchon.

“One Battle After Another”, narra la historia de un antiguo revolucionario que, tras años alejado de lucha, regresa para enfrentarse a sus viejos enemigos en medio de un conflicto que revive su pasado político.

La edición número 98 de los Oscar se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. En esta gala se premiará a las mejores producciones cinematográficas estrenas durante el 2025.