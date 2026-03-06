Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Paul Thomas Anderson espera ganar una estatuilla dorada en los Premios Oscar 2026. (Foto: Justin Tallis, AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

El reconocido cineasta Paul Thomas Anderson podría hacer historia en los Premios Oscar 2026 gracias a su película “One Battle After Another”. Luego de haber sido nominado hasta en diez oportunidades, el director estadounidense nunca obtuvo un galardón; sin embargo, en está edición podría cambiar su suerte.

