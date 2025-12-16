La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció hoy la lista de 15 películas preseleccionadas en la categoría de Mejor Largometraje Internacional para la 98.° edición de los Premios Oscar.

Lamentablemente, “Kinra”, producción peruana hablada en quechua y ópera prima de Marco Panatonic, no consiguió un lugar en esta fase de la competencia, a pesar de su destacado recorrido en festivales internacionales.

“Kinra”, elegida por el comité peruano en septiembre de 2025, había generado expectativa tras obtener el máximo galardón en el 38.º Festival de Cine de Mar del Plata.

El filme, que narra la historia de Atoqcha, un joven que transita entre su hogar en los Andes y la ciudad del Cusco, fue producido gracias al Concurso Nacional de Proyectos de Largometrajes de Ficción en Lenguas Originarias del Ministerio de Cultura.

¿Qué películas latinas y de habla hispana fueron preseleccionadas al Oscar 2026?

Por otro lado, de las 86 películas de distintos países que fueron elegibles, solo dos latinoamericanas lograron avanzar a la ronda de preselección, las cuales son:

Argentina: “Belén”

“Belén” Brasil: “El agente secreto”

En esa lista para la categoría internacional figuran también cintas de España (“Sirât”), Francia (“It Was Just an Accident”), Alemania (“Sound of Falling”), India (“Homebound”), Japón “Kokuho”), Noruega (“Sentimental Value”), Corea del Sur (“No Other Choice”), Jordania (“All That’s Left of You”) y otros.

En ese sentido, impacta que en “El pastel del presidente” (“The President’s Cake”), filme de Irak, cuenta con talento peruano en su equipo técnico, específicamente al sonidista José Carlos Valencia.

¿Cuándo se conocerán a los nominados oficiales del Oscar 2026?

La selección de las 15 películas se realizó tras una ronda preliminar de votación en la que participaron miembros de la Academia que cumplieron con un requisito mínimo de visionado.

Ahora, los miembros de todas las ramas de la Academia deberán participar en la ronda de nominaciones entre el 12 y 16 de enero, para luego anunciar a los nominados oficiales el 22 de ese mismo mes.

Cabe mencionar que, la 98.° edición de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood.

Estatuilla del Oscar | (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

Sobre Kinra y su éxito en el extranjero

A pesar de quedar fuera de la carrera al Oscar, “Kinra”, estrenada en cines nacionales el pasado 14 de noviembre de 2024, mantiene una notable trayectoria en el circuito de festivales y en el ámbito nacional.

La película, producida en Cusco, es la segunda cinta peruana en la historia en recibir el máximo galardón en un festival de Clase A (Festival de Mar del Plata), siguiendo los pasos de "La teta asustada".

Además de sus logros en el extranjero, fue multipremiada en el Festival de Cine de Lima 2024, obteniendo reconocimientos como Mejor ópera prima y el Premio APRECI a la mejor película latinoamericana de ficción.