Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Se aviva polémica por elección de canciones nominadas que se interpretarán en los Premios Oscar 2026. (Foto: Composición Netflix / WB)
Por Redacción EC

La gala de los Premios Oscar 2026 todavía no se desarrolla, pero ya cuenta con varias polémicas. Esta vez, el problema surgió luego que la Academia confirmara que solo dos de las cinco canciones nominadas a Mejor canción original serán interpretadas en vivo durante la ceremonia. Esta decisión rompe con una larga tradición y ha provocado críticas entre artistas y fans.

