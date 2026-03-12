La gala de los Premios Oscar 2026 todavía no se desarrolla, pero ya cuenta con varias polémicas. Esta vez, el problema surgió luego que la Academia confirmara que solo dos de las cinco canciones nominadas a Mejor canción original serán interpretadas en vivo durante la ceremonia. Esta decisión rompe con una larga tradición y ha provocado críticas entre artistas y fans.

Según los organizadores, la medida responde a limitaciones de tiempo en la transmisión televisiva y a cambios en la estructura del espectáculo. Los productores buscan una gala más dinámica, por lo que decidieron reducir el número de presentaciones musicales en el escenario.

Las únicas canciones que se interpretarán en vivo serán “Golden”, de la película animada “K-Pop Demon Hunters”, y “I Lied to You”, perteneciente a la película “Sinners”. Ambas tendrán números musicales dentro de la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En contraste, tres temas nominados quedaron fuera de las presentaciones en directo: “Dear Me”, de Diane Warren para el documental “Relentless”; “Train Dreams”, de Nick Cave y Bryce Dessner; y “Sweet Dreams of Joy”, de la película “Viva Verdi!”. Estos solo aparecerán en segmentos audiovisuales dentro de la gala.

La decisión generó malestar entre algunos compositores. La reconocida autora Diane Warren, nominada nuevamente este año, criticó la medida y señaló que excluir canciones es injusto para los artistas, sugiriendo que deberían presentarse todas o ninguna.

“Me parece injusto tanto para mí como para mis colegas nominados, porque simplemente descartaron tres canciones y eligieron dos”, declaró a Deadline, sumándose así a la ola de críticas en contra de la decisión.

En redes sociales el debate está en torno a que muchos fans consideran que las actuaciones musicales son uno de los momentos más esperados de la gala y que reducirlas resta protagonismo a la categoría.

Pese a la polémica, la Academia mantiene el nuevo formato para la ceremonia de los Premios Oscar 2026 que se celebrará el 15 de marzo de 2026, donde se definirá el ganador de la categoría a Mejor canción original y de las demás estatuillas de la industria cinematográfica.