En el inicio de la temporada de premios del cine en Hollywood, un tiktoker le preguntó a Delroy Lindo cómo se sentía de su participación en películas importantes, como “Da 5 Bloods” (2020) y “Sinners” (2026), celebrándolo como si se tratara del reconocimiento a un “artista emergente”. El actor de 73 años, nacido en Greenwich (Londres) y con una nominación al Premio Tony en su trayectoria, lo corrigió con seriedad y tono de burla: “No soy emergente. Tengo ya algunos años de trayectoria artística”. Quiso decir, cinco décadas de trabajo en teatro, televisión y cine.

Sus entrevistados en medios internacionales coinciden en que Lindo ocupa las habitaciones apenas las pisa. Tiene una cadencia que parece pensada para el teatro, reflejo de sus actuaciones. Pero su histrionismo no calzó nunca con alguna nominada al Oscar. Es la primera vez en su carrera que se lleva el reconocimiento de la Academia por Mejor actor de reparto por su papel de Delta Slim en “Sinners”, película dirigida por Ryan Coogler.

La cinta de terror sigue a dos hermanos gemelos, papel doble de Michael B. Jordan, que regresan a su pueblo en el sur de Estados Unidos con la intención de empezar de nuevo y reabrir un bar “juke joint” donde el blues y las tradiciones afrodescendientes laten como memoria viva. Allí se cruzan con personajes como el imponente líder local, encarnado por Omar Benson Miller, y con un joven músico prodigio, interpretado por el cantante de R&B Miles Caton. Lo que comienza como una celebración musical deriva en una violenta irrupción de vampiros que asedian la cantina y convierten la noche en una alegoría sobre resistencia cultural y supervivencia.

En “Sinners”, Delta Slim es un músico de blues marcado por el alcohol y por una historia personal atravesada por la violencia racial en Estados Unidos. El personaje no está construido desde el estereotipo del hombre autodestructivo, sino desde la herida que busca canalizarse en la música. Porque, aquí, Lindo también tiene momentos de interpretación musical. Además, el propio actor ha explicado que su aproximación parte siempre de una pregunta básica: quién es ese ser humano y qué lo sostiene.

Reconocimientos y polémica

El momento de mayor visibilidad de “Sinners” coincidió con un episodio incómodo en los premios BAFTA. Lindo y su coprotagonista Michael B. Jordan subieron al escenario para presentar una categoría cuando un grito del público interrumpió la gala con un insulto racial. La palabra provenía de John Davidson, activista con síndrome de Tourette cuyos tics verbales son involuntarios. La explicación médica fue inmediata y el presentador Alan Cumming abordó el asunto más tarde, pidiendo comprensión.

Sin embargo, Lindo expresó después su malestar por la falta de un acercamiento directo de la organización tras el incidente. Señaló que tanto él como Jordan hicieron lo que debían hacer al continuar con profesionalismo, pero que hubiera esperado una conversación posterior.

La trayectoria de Lindo ayuda a entender su postura. Nacido en Inglaterra en el seno de una familia jamaiquina, su carrera incluye títulos como “Malcolm X” y “The Cider House Rules”, además de una extensa labor en teatro y televisión. Tuvo etapas de mayor visibilidad y otras más discretas. En una entrevista con The New York Times, él mismo ha reconocido que en ciertos momentos aceptó proyectos con reservas y que su franqueza pudo cerrarle puertas.

“Quiero que me respeten por mi trabajo”, dijo en la entrevista. No fue nominado por Slim ni en los Premios Critics Choice Awards (de los críticos estadounidenses), ni en los Globos de Oro, ni en los BAFTA (Reino Unido). Pero la Academia está cumpliendo con ese reconocimiento y la noche del 15 de marzo resolverá la intriga si se lleva la estatuilla.