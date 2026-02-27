Escuchar
Delroy Lindo (derecha), actor británico en el reparto de "Sinners". (Foto: EFE/AP)
Por Leslie A. Galván

En el inicio de la temporada de premios del cine en Hollywood, un tiktoker le preguntó a Delroy Lindo cómo se sentía de su participación en películas importantes, como “Da 5 Bloods” (2020) y “Sinners” (2026), celebrándolo como si se tratara del reconocimiento a un “artista emergente”. El actor de 73 años, nacido en Greenwich (Londres) y con una nominación al Premio Tony en su trayectoria, lo corrigió con seriedad y tono de burla: “No soy emergente. Tengo ya algunos años de trayectoria artística”. Quiso decir, cinco décadas de trabajo en teatro, televisión y cine.

