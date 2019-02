Oscar: las películas más nominadas que se fueron con las manos vacías

Ir por el Oscar y salir trasquilado. Como previa a los premios de la Academia de hoy, echamos una mirada (en parte reivindicativa) a las películas que partieron como grandes favoritas y múltiples nominaciones, pero que se quedaron con las manos vacías.

1. "La loba" (1941)

William Wyler

Llegó a la ceremonia con nueve candidaturas y se fue con las manos vacías. La cinta protagonizada por la inmensa Bette Davis sucumbió ante otro clásico ese año: "¡Qué verde era mi valle!", del maestro John Ford. Aun así, hubo otras dos grandes perdedoras "Ciudadano Kane" y "El halcón maltés". Nada menos.

2. "Quo Vadis" (1951)

Mervyn LeRoy

Cincelada en nuestra memoria tras ser el filme más repetido en Semana Santa, este clásico fue bendecido con ocho nominaciones para luego caer al purgatorio del fracaso. "Un americano en París", musical al ritmo de Gene Kelly, resultó la gran ganadora con siete estatuillas. Ese fue un verdadero milagro.

3. "Peyton Place" (1957)

Mark Robson

A pesar de denunciar escándalos familiares, asesinato, suicidios, incestos y la doble moral estadounidense, el verdadero drama de este clásico fue haber conseguido nueve nominaciones sin conseguir ninguna estatuilla. El filme no pudo hacer nada frente a la maravillosa "El puente sobre el río Kwai", el filme bélico de David Lean que hasta hoy silbamos.

4. "Turning Point" (1977)

Herbert Ross

No suele suceder que un filme consiga 11 nominaciones al Óscar y sus productores regresen a casa sin uno solo. Aunque este drama romántico sobre el ballet y la amistad logró reunir a Anne Bancroft con el genial Mijaíl Barýshnikov, la cinta no pudo competir con el Woody Allen más inspirado en tiempos de "Annie Hall".

5. "El hombre elefante" (1980)

David Lynch

Podría ser comprensible que no ganara como Mejor Película, porque competía con la notable "Toro salvaje". Pero ni siquiera esta última lo logró, pues se premió a la bastante menor "Ordinary People". Y peor aun porque la cinta de Lynch no consiguió ninguna de sus ocho candidaturas. Un fracaso que no merecía.

6. "El color púrpura" (1985)

Steven Spielberg

Lo de esta cinta era extraño desde el saque porque partía con 11 nominaciones, pero sin tener a Spielberg en la categoría de Mejor Director. Al final, como era de esperarse, no ganó ningún galardón. Y triunfó una cinta para muchos sobrevalorada como "Memorias de África", con siete estatuillas en total.

7. "The Shawshank Redemption" (1994)

Frank Darabont

Aunque su prestigio ha crecido con los años, en su momento poco pudo hacer frente al tornado emocional que supuso para la Academia "Forrest Gump", filme que la venció en las seis categorías a las que aspiraba. Como consuelo, puede decirse que ese mismo año Tarantino solo logró una estatuilla con su genial "Pulp Fiction".

8. "La delgada línea roja" ( 1998 )

Terrence Malick

Era una cinta desafiante y extraña para los gustos clásicos de la Academia. Sin embargo, el hecho de que significara el regreso de Malick tras 20 años justificaba sus siete nominaciones. Igual no ganó nada, quizá porque competía contra otra cinta de guerra como "Rescatando al soldado Ryan", dejando la vía libre para "Shakespeare enamorado", la gran ganadora.

9. "Pandillas de Nueva York" (2002)

Martin Scorsese

La Academia destacó este filme sobre la violenta fundación de la Gran Manzana en diez apartados, pero la fuerza de otra ciudad, el musical "Chicago", premiado con seis estatuillas, arrasó en el baile de los Oscar. Si hasta el enjuto Adrien Brody le arrebató el premio como Mejor Actor al más salvaje Daniel Day-Lewis. Quién lo entiende.

10. "Escándalo americano" ( 2013 )

David O. Russell

Aunque es una película bastante correcta, sorprendió a propios y extraños con sus diez nominaciones, incluidas las de película, director, actor y actriz principal, y actor y actriz de reparto. Por eso se sintió más la catástrofe cuando se quedó sin nada. En ese año se impusieron "12 años de esclavitud" y "Gravedad".