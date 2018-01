Oscar 2018: ¿Cuándo se estrenan en Perú las candidatas al premio?

El fastuoso romance con un monstruo "The Shape of Water" de Guillermo del Toro pescó el martes 13 nominaciones a los premios Oscar, Greta Gerwig se convirtió en la quinta mujer en ser nominada a mejor dirección y la fotógrafa de "Mudbound" Rachel Morrison hizo historia como la primera mujer nominada a mejor cinematografía.

Los votantes del Oscar postularon nueve producciones a mejor película: "The Shape of Water", ''Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", ''Lady Bird", ''Get Out", ''The Post", ''Dunkirk", ''Call Me By Your Name" y "Phantom Thread".

La chilena “Una mujer fantástica” de Sebastián Lelio consiguió la candidatura a mejor cinta en lengua extranjera, mientras que “Coco”, sobre el Día de los Muertos mexicano, fue postulada a mejor largometraje animado.

Los ganadores de los Oscar 2018 se conocerán el 4 de marzo en una ceremonia conducida por Jimmy Kimmel. Estas son las fechas de estreno en el Perú de las principales candidatas:

1. "DARKEST HOUR" - 18 de enero

Cinta biográfica sobre Winston Churchill. Ha recibido nueve nominaciones a los BAFTA y le valió el Globo de Oro a Gary Oldman por su interpretación del estadista británico. Se estrenará con el título de "Las horas más oscuras".

2. "THE POST" - 1 de febrero

Cinta sobre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico ("Washington Post"), y el periodista Ben Bradlee, quienes se unen para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Destacan las actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks. Se estrenará con el título "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono".

3. "ALL THE MONEY IN THE WORLD" - 8 de febrero

Cinta sobre el valor verdadero y duradero del amor sobre el dinero nominada tres Globos de Oro y 1 premio BAFTA. Destaca en especial la actuazación de Christopher Plummer. Se estrenará con el título de "Todo el dinero del mundo".

4. "THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI" - 8 de febrero

Una madre enfrenta retos personales al intentar resolver junto a las autoridades el crimen del asesinato de su hija. La cinta fue la sorpresa de los Globos de Oro 2018 al alzarse con el trofeo más importante: el de Mejor película dramática. Destacan las actuaciones de Frances McDormand y Sam Rockwell. Se estrenará con el título de "Tres anuncios por un crimen".

5. "I, TONYA" - 15 de febrero

Cinta sobre la vida de la patinadora Tonya Harding que le ha valido nominaciones a los Globos de Oro y BAFTA a su protagonista, Margot Robbie, y a su actriz de reparto, Allison Janney. Se estrenará con el título "Yo, Tonya".

6. "THE SHAPE OF WATER"- 22 de febrero

Cinta fantástica del mexicano Guillermo del Toro sobre el romance entre una mujer muda y una criatura marina. La gran favorita de la temporada de premios. Ha liderado las nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA. Se estrenará con el título "La forma del agua".

7. "CALL ME BY YOUR NAME" -1 de marzo

Elio, un adolescente que vive un romance de verano en Italia con un atractivo estudiante de doctorado interpretado por Armie Hammer. La cinta le ha valido nominaciones a los Globos de Oro y BAFTA a sus actores protagonistas. Se estrenará con el título "Llámame por tu nombre".

8. "PHANTOM THREAD" - 1 de marzo

Última película de Daniel Day-Lewis, quien anunció su retiro de la actuación. En la cinta, él interpreta al reconocido modista Reynolds Woodcock, quien junto a su hermana Cyril (Lesley Manville) están en el centro de la moda británica: visten a la realeza, estrellas de cine, y damas de la alta sociedad. Se estrenará con el título "El hilo fantasma".

9. "LADY BIRD" - 12 de abril

Cinta que retrata el vínculo turbulento entre una madre y su hija adolescente. La cinta tiene como grandes favoritas en la temporada de premios a su directora, Greta Gerwing, y a sus actrices principales: Saoirse Ronan y Laurie Metcalf.

LAS QUE ESTÁ EN CARTELERA Y LAS QUE LO ESTUVIERON

En la temporada de premios también han destacado en el apartado de animación "Coco" y "Ferdinand". Actualmente ambas están en cartelera.

Cabe mencionar que ya se estrenaron en el Perú las siguientes cintas, también con nominaciones en algunos de los principales premios del año: "Get Out", "Dunkirk" y "Una mujer fantástica".