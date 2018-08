Oscar: estos son los tres "cambios significativos" anunciados por la Academia

Los organizadores de los premios Oscar anunciaron el miércoles una serie de "cambios significativos" para sus ediciones futuras pensando en recuperar la audiencia que han ido perdiendo con los años.

En una carta a los miembros, la junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas hicieron el anuncio de los tres cambios aprobados:

1 UNA CEREMONIA MÁS BREVE

Para hacer más "accesible" al público la transmisión, la Academia se compromete a que la ceremonia no pase de las 3 horas de duración. Para asegurarse de ello, se ha decidido que los vencedores en determinadas categorías se anuncien durante las pausas publicitarias. Los mejores momentos de esos discursos serán emitidos durante la retransmisión. No se ha anunciado todavía cuáles serán las categorías que ya no serán televisadas y cuáles sí.

2. PREMIO PARA EL CINE COMERCIAL

La junta de la Academia también determinó la creación de una nueva categoría que reconocerá a la Mejor película con éxito comercial. La Academia, por el momento, únicamente ha detallado que los requisitos para acceder a esta categoría se darán a conocer próximamente.

3. CAMBIO DE FECHA

Aunque los Oscar 2019 mantendrán la fecha de emisión anunciada (el 24 de febrero), se ha decidido que la ceremonia de los Oscar en 2020 se celebre el 9 de febrero en vez del 23 de febrero, como se había anunciado previamente.

El presidente de la Academia de Hollywood, John Bailey, continuará en el cargo tras ser reelegido para dirigir la institución cinematográfica más importante de Estados Unidos. (Foto: Agencias)

Todos estos cambios, que entrarán en vigencia con la ceremonia de febrero de 2019, marcan una sacudida importante en los galardones más prestigiosos de la industria del cine tras años de disminución de las audiencias de la ceremonia de los Oscar.