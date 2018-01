Con los Globos de Oro inició la temporada de premios en Hollywood y, tras conocerse los resultados de esta primera gala, algunas predicciones (aquí las nuestras) ya pueden ir haciéndose con miras a los Oscar 2018.

"The Shape of Water", "Lady Bird" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" son algunas de las cintas que han hecho más ruido en el camino hacia los premios de la Academia.

Todas estas cintas, así como otras que han conseguido nominaciones en los Globos de Oro y los BAFTA, ya tienen fecha de estreno en el Perú. A continuación te dejamos con el calendario de las películas que serán infaltables en esta temporada de premios:

1. "DARKEST HOUR" - 18 de enero

Cinta biográfica sobre Winston Churchill. Ha recibido nueve nominaciones a los BAFTA y le valió el Globo de Oro a Gary Oldman por su interpretación del estadista británico. Se estrenará con el título de "Las horas más oscuras".

2. "THE DISASTER ARTIST" - 18 de enero

La tragicómica historia de la vida real del aspirante a cineasta Tommy Wiseau. La interpretación protagónica de James Franco le valió recientemente el Globo de Oro. Se estrenará con el título de "The Disaster Artist: Obra Maestra".

3. "DOWNSIZING"- 18 de enero

A medida que el mundo se enfrenta a una crisis de superpoblación, los científicos desarrollan una solución radical: reducir los seres humanos a cinco pulgadas de altura. La cinta recibió buenas críticas tras su estreno en Venecia. Hong Chau recibió una nominación a los Globos de Oro por su trabajo como actriz de reparto. Se estrenará con el título "Pequeña gran vida".

4. "THE POST" - 1 de febrero

Cinta sobre Katharine Graham, la primera mujer editora de un importante periódico ("Washington Post"), y el periodista Ben Bradlee, quienes se unen para revelar importantes secretos gubernamentales encubiertos durante tres décadas y por cuatro presidentes de los Estados Unidos. Destacan las actuaciones de Meryl Streep y Tom Hanks. Se estrenará con el título "The Post: Los oscuros secretos del Pentágono".

5. "ALL THE MONEY IN THE WORLD" - 8 de febrero

Cinta sobre el valor verdadero y duradero del amor sobre el dinero nominada tres Globos de Oro y 1 premio BAFTA. Destaca en especial la actuazación de Christopher Plummer. Se estrenará con el título de "Todo el dinero del mundo".

6. "THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI" - 8 de febrero

Una madre enfrenta retos personales al intentar resolver junto a las autoridades el crimen del asesinato de su hija. La cinta fue la sorpresa de los Globos de Oro 2018 al alzarse con el trofeo más importante: el de Mejor película dramática. Destacan las actuaciones de Frances McDormand y Sam Rockwell. Se estrenará con el título de "Tres anuncios por un crimen".

7. "I, TONYA" - 15 de febrero

Cinta sobre la vida de la patinadora Tonya Harding que le ha valido nominaciones a los Globos de Oro y BAFTA a su protagonista, Margot Robbie, y a su actriz de reparto, Allison Janney. Se estrenará con el título "Yo, Tonya".

8. "THE SHAPE OF WATER"- 22 de febrero

Cinta fantástica del mexicano Guillermo del Toro sobre el romance entre una mujer muda y una criatura marina. La gran favorita de la temporada de premios. Ha liderado las nominaciones a los Globos de Oro y los BAFTA. Se estrenará con el título "La forma del agua".

9. "CALL ME BY YOUR NAME" -1 de marzo

Elio, un adolescente que vive un romance de verano en Italia con un atractivo estudiante de doctorado interpretado por Armie Hammer. La cinta le ha valido nominaciones a los Globos de Oro y BAFTA a sus actores protagonistas. Se estrenará con el título "Llámame por tu nombre".

10. "LADY BIRD" - 12 de abril

Cinta que retrata el vínculo turbulento entre una madre y su hija adolescente. La cinta tiene como grandes favoritas en la temporada de premios a su directora, Greta Gerwing, y a sus actrices principales: Saoirse Ronan y Laurie Metcalf.

LAS QUE ESTÁ EN CARTELERA Y LAS QUE LO ESTUVIERON

En la temporada de premios también han destacado la cinta "The Great Showman" ("El gran showman"), protagonizada por Hugh Jackman y actualmente en cartelera en el Perú. En el apartado de animación actualmente se pueden ver "Coco", "Ferdinand" y "Loving Vincent".

Cabe mencionar que ya se estrenaron en el Perú las siguientes cintas, también con nominaciones en algunos de los principales premios del año: "Get Out", "Dunkirk", "Batalla de los sexos", "Baby Driver" y "Una mujer fantástica".