Oscar 2026: los grandes ignorados por la Academia en nominaciones clave

La carrera hacia los premios Oscar 2026 ya dejó claro quiénes dominan el tablero. “Sinners” encabeza la lista con 16 nominaciones, de manera que el cine de terror pinta la cancha en la contienda cinéfila. Le siguen “One Battle After Another” con 13 menciones, mientras que “Frankenstein”, “Marty Supreme” y “Sentimental Value” empatan con nueve nominaciones cada una. Un escalón más abajo aparece “Hamnet”, pero que también siente el logró con ocho candidaturas y se mantiene como presencia en categorías como Mejor Dirección y Mejor Película.

En términos generales, las nominaciones dibujan un panorama con enfoque en cine de terror y más apuestas extranjeras en categorías principales. En Mejor Película, además de las más comentadas, figuran títulos como “El agente secreto” (Brasil), “Train Dreams” (Estados Unidos), “Bugonia” (Estados Unidos), “Sentimental Value” (Francia) y “F1″ (Estados Unidos).

La ceremonia, que se celebrará el 15 de marzo de 2026 y será presentada por Conan O’Brien, también marca un hito al introducir por primera vez el premio a Mejor Casting, una señal de que la Academia busca actualizar sus prioridades y premiar a los directores detrás de escena que articulan los elencos.

Actuaciones que se quedaron fuera

Sin embargo, como ocurre cada año, la lista de nominados también deja una estela de ausencias difíciles de ignorar. En el terreno interpretativo, uno de los casos más comentados es el de Jesse Plemons, en el papel de un ‘conspiranoico’ de libro en “Bugonia”. Su trabajo no logró ingresar en las categorías actorales, pese a la atención generada desde diciembre por la película de Yorgos Lanthimos.

Paul Mescal en "Hamnet".

Algo similar ocurrió con Paul Mescal, quien finalmente quedó fuera por “Hamnet”, decisión que sorprendió considerando la visibilidad de la película dentro de otras categorías. En su lugar, los Premios Oscar le dieron crédito al actor británico de 73 años, Delroy Lindo, que participa en la película “Sinners”.

Genera ruido que Chase Infinity no estuviera en la categoría de Mejor Actriz de reparto por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”). En contraste, la nominación de Kate Hudson, de “Song Sung Blue”, fue leída por algunos como una elección que desplazó a otras interpretaciones que parecían tener mayor respaldo crítico. También se sintió la ausencia de producciones asociadas a las joyas animadas de nacionalidad japonesa, “Demon Slayer: Infinity Castle” y “Chainsaw Man”, que no lograron colarse en las categorías principales pese a ser un cine popular para la nueva generación.

Las omisiones de los votantes de la Academia no se limitaron a las actuaciones, sino también a otros títulos internacionales que estaban en la “lista corta” de los Oscars difundida meses atrás. Desde Argentina, “Belén”, cinta sobre el caso de aborto espontáneo, quedó completamente fuera del radar de la Academia. La exclusión avisora el corte de la contienda, que más allá de las historias sobre manifestaciones sociales, prefirieron el cine con trasfondo romántico y menos finales felices.

Categorías técnicas ignoradas

En el caso de las película, nos preguntamos si vale discutir la exclusión de “Avatar: Fuego y Cenizas″ en Mejor Película y Mejor Dirección para James Cameron. El título, que estuvo nominado en anteriores premios de la crítica antes de su estreno en cines, apareció en categorías como Mejor Vestuario y Mejor Película Animada. Ocurrió algo parecido con “Frankenstein”, del director mexicano Guillermo del Toro, pues su película obtuvo múltiples nominaciones, mas no la mención en dirección de cine.

Llama a la reflexión la ausencia de “The Smashing Machine”, película con la que Dwayne “La Roca” Johnson iba por su Oscar, y de su director, Bennie Safdie. Pocos biopics lograron estar en la lista y, en cambio de Del Toro, la academia prefirió darle lugar al otro de los hermanos Safdie, por “Marty Supreme”, dirigida por Josh Safdie.

En el terreno técnico, la polémica se intensificó con las omisiones en Mejores Efectos Visuales, pues “Superman” (con el trabajo de Stéphane Ceretti, Guy Williams, Enrico Damm y Stéphane Nazé) y “Wicked: For Good” (Pablo Helman, Jonathan Fawkner, Dale Newton y Paul Corbould) quedaron fuera. En cambio, “Jurassic World Rebirth” ocupó un lugar en la lista.

“Wicked: For Good″ tampoco fue reconocida en la categoría de vestuario. Lo mismo pasó con ”Nuremberg", película histórica sobre los juicios a los nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Y la popular película de terror en los festivales de cine de enero, “Weapons”, quedó fuera de Mejor Banda Sonora, lo que abrió preguntas sobre el lugar del cine de terror dentro del reconocimiento musical de la Academia.

Por otro lado, la cinta “Train Dreams” consiguió su nominación, por lo que Diane Warren volvió a aparecer entre las candidatas, y Japón logró reconocimiento en Mejor Maquillaje y Vestuario con “Kokuho”, a través del trabajo de Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu.

Así, los Oscar 2026 confirman una constante de la temporada, con una apuesta a películas hechas por cineastas jóvenes y la novedad de una nueva categoría, Mejor elenco (Casting), reconocimiento conocido por los SAG Awards, premios del Sindicato de Actores de Hollywood. Los premios de la Academia quieren revivir la popularidad de las nominaciones de las estrellas de las películas, dando oportunidad a quienes quedan en las listas de 10 y 5 candidatos, según sea el caso, y otros que no pasarán por la alfombra roja.