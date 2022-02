Conforme a los criterios de Saber más

Desde finales del 2021 hasta los inicios del 2022, Andrew Garfield ha vivido su mejor época en años. El actor británico-estadounidense de 38 años que se dio a conocer mundialmente por “The Social Network” (2010) y que, posteriormente, alcanzó fama por ser el Hombre Araña en “The Amazing Spiderman” (2012); ha obtenido su segunda nominación al Premio Oscar; esta vez por “Tick, Tick... Boom” de Netflix, anuncio que corona una racha inusual para cualquier intérprete y que repasamos a continuación.

Inicio de la fama y su primera nominación

Garfield empezó a ser tomado en cuenta profesionalmente tras el estreno de la película para televisión “Boy A”, donde interpreta a Eric, recién salido de una penitenciaría juvenil. En 2010 el mundo entero lo conoció por dar vida a Eduardo Saverin en “The Social Network” de David Fincher. El Saverin de Garfield destacó por su gran rango de emociones, esto en contraste de la frialdad ejercida por el Mark Zuckerberg de Jesse Eisenberg . Ese mismo año se anunció el rol que le daría fama en los cinco continentes: Spiderman.

La primera película de “Andrew Garfield” como el trepamuros de Marvel Comics, “The Amazing Spiderman” (2012), consiguió ingresos de taquilla considerables, al igual que una crítica mayoritariamente positiva. Este fue el primer ‘reboot’ del personaje, interpretado originalmente por Tobey Maguire en las películas que Sam Raimi dirigió desde el 2004 al 2007. Bajo la dirección de Marc Webb, lo acompañaron actores como Rhys Ifans y Emma Stone, donde esta última interpretó a Gwen Stacy (la actriz sería pareja sentimental de Garfield por varios años). Sony Pictures, productora, aprobó una secuela que llegó en 2014.

Pero si bien “The Amazing Spiderman 2″ consiguió resultados positivos de taquilla, la crítica fue devastadora y Sony Pictures no aprobó una tercera película del arácnido con Garfield como protagonista . De hecho, la franquicia pasó a tener un ‘reboot’ adicional, esta vez producida en conjunto por Marvel Studios y Sony Pictures; integrándose al universo cinematográfico de héroes como Iron Man y el Capitán América.

¿Qué hizo Garfield tras perder el rol con el que soñó desde que era un niño? Pues seguir trabajando. En 2016 llegaron a los cines dos de sus mayores películas, “Silence” de Martin Scorsese, que sigue a misioneros europeos en el peligroso Japón feudal; y “Hacksaw Ridge” de Mel Gibson, cinta basada en hechos reales donde interpreta al soldado Desmond Doss en la Segunda Guerra Mundial. Esta historia le valió su primera nominación al Oscar 2017 como Mejor actor principal; premio que terminó llevándose Casey Affleck. Pero Garfield aun no le había dado al mundo todo de lo que era capaz.

El renacimiento de Andrew Garfield

La vida de una persona puede cambiar en segundos. En el caso de Garfield, le tomó poco menos de tres meses entre el estreno de “Tick, Tick... Boom!” en Netflix, “Spiderman: No Way Home” en cines y su segunda nominación al Oscar.

Durante todo el 2021, hubo rumores en los que se señaló que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire volverían a interpretar al Hombre Araña en “Spiderman: No Way Home”, donde aparecerían junto a Tom Holland, quien entra en contacto con personajes de múltiples universos. Si bien ambos actores fueron constantemente cuestionados si aparecerían en la cinta, fue Garfield el que se llevó la peor parte y, para no arruinarle la sorpresa a los fans, negó su participación.

Garfield fue cuestionado por los rumores incluso en la alfombra roja de “Tick, Tick... Boom!”, disponible en Netflix desde el 19 de noviembre, un mes antes del estreno de “Spiderman: No Way Home”. En “Tick, Tick... Boom!” Garfield interpreta a Jonathan Larson, dramaturgo desconocido que intenta hacerse de un nombre. Basada en hechos reales, este es el primer largometraje dirigido por Lin-Manuel Miranda, creador de “Hamilton”.

Desde su lanzamiento, “Tick, Tick... Boom!” recibió comentarios positivos para la performance de Garfield, quien además de actuar, canta. La buena publicidad por redes sociales de Garfield no hizo más que aumentar cuando, por fin, se confirmó en diciembre su retorno como Peter Parker en “Spiderman: No Way Home”. Estas dos películas llevaron incluso a que surja un movimiento de fans que quieren verlo protagonizar otra película de “The Amazing Spiderman” y así darle un cierre definitivo a su trilogía.

Sea cual sea el resultado de la ceremonia del Oscar 2022, donde también compiten por la estatuilla de Mejor actor principal Javier Bardem (“Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Will Smith (“King Richard”) y Denzel Washington (“The Tragedy of Macbeth”); Andrew Garfield no ha hecho más que empezar. El mundo ya sabía de lo que era capaz y estos meses no han sido más que un recordatorio.

El Oscar 2022 se transmitirá el 27 de marzo. En Estados Unidos por los canales de la cadena ABC, en América Latina por TNT y TNT Series.

