Hace 28 años Laura Pausini se dio a conocer de adolescente tras obtener el primer lugar en el Festival San Remo. Ella ahora es el centro de atención tras recibir la nominación a los Premios Oscar 2021 por su interpretación de “Yo sí”, tema principal de la película “The Life Ahead”.

Originaria de Faenza, Italia, Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974. Según contó la cantante en diversas entrevistas, su infancia guarda una relación con el campo, lugar donde aprendió a valorar la simpleza y el esfuerzo de sus padres. A pesar de no tener demasiadas cosas, Laura siempre fue feliz. “Tenía un juguete horrible y para mí era lo más bello del mundo”, dijo para el diario El Correo en el 2018.

Su talento con la voz lo descubriría en el coro de la iglesia, cuando se dio cuenta que su meta profesional era convertirse en una cantante. De hecho, a la edad de 8 años, su regalo fue pedirle a su padre que cantara junto a ella en un restaurante. “Ezio Neri, el dueño del restaurante Napoleone, fue mi primer empleador. Tenía solo ocho años cuando canté mi primera canción, junto a mi papá, en su famoso restaurante. Y, luego, a los 12 años, comencé a cantar todos los sábados y los domingos porque Neri me pidió que no me perdiera”, recordó Pausini en Instagram durante el 2015.

Tres años después de su primera presentación, Pausini acudió con la canción “La soledad” al festival de San Remo. Cabe señalar que el tema fue dedicado a Marco, su ex pareja. Esta canción no solo la hizo ganar el concurso, también la fama.

En efecto, a los 19 años lanzó su primer álbum. Aunque al inicio su éxito solo se concentró en Italia, fueron las traducciones al español de sus clásicos temas como “La soledad”, “Se fue” y “Amores” con las que cantante logró posicionarse en España en solo un par de meses, y posteriormente en resto del mundo.

“Canto en italiano, inglés, portugués y francés. No puedo vivir sin cantar y sin hablar en español, sería como extrañar demasiado una parte de mí. Desde que conocí a los latinos me siento parte de esa cultura, y no quiero dejarla”, contó Pausini en entrevista con el diario ecuatoriano El Comercio.

Hoy, luego de obtener seis Grammys en toda su carrera, Pausini sigue cosechando éxitos en la industria musical, en la televisión y ahora, en el cine. Es importante mencionar que en el 2015 y 2020 fue coach de “La Voz”, y en el 2018 fue jurado en “X Factor”. Asimismo, su interpretación para la cinta “The Life Ahead” le valió una nominación en los Globos de Oro 2021, que terminó ganando el pasado 28 de febrero.

