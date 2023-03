Michelle Yeoh ganó el trofeo a Mejor actriz en la 95.ª edición de los Premios Oscar. La protagonista de “Everything Everywhere All At Once” (“Todo a la vez en todas partes al mismo tiempo”) se impuso sobre estrellas del calibre de Cate Blanchett (”Tár”), Andrea Riseborough (”To Leslie”) y Michelle Williams (”The Fabelman”)

El triunfo de Michelle Yeoh hace historia en los Oscars al convertirse en la primera mujer asiática en llevarse el prestigioso galardón de esta categoría.

“Para todos los niños y niñas que lucen como yo y están mirando esta noche, esto es un faro de esperanza y posibilidades”, dijo la actriz malaya de 60 años en el escenario.

Ke Hu Quan, quien fue una estrella de niño y dejó la actuación durante dos décadas, y la veterana de Hollywood Jamie Lee Curtis ganaron el Oscar a mejor actor y actriz de reparto por sus actuaciones en “Everything Everywhere All at Once”.

Quan, quien nació en Vietnam, lloró en el escenario y besó la estatuilla del Oscar al sostenerla frente a grandes personalidades del mundo del espectáculo.”Mi camino empezó en un bote. Pasé un año en un campamento de refugiados. De alguna manera terminé aquí en el mayor escenario de Hollywood”, dijo Quan.

De niño, Quan trabajó en una película de “Indiana Jones” de 1984 y en “Los Goonies” de 1985. El actor de 51 años dijo que había dejado de actuar durante años porque veía pocas oportunidades para los actores asiáticos en la pantalla.”

Dicen que las historias como ésta solo suceden en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Este es el sueño americano”, agregó.Jamie Lee Curtis, la compañera de elenco de Quan que construyó una carrera con películas de terror como “Halloween”, ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por interpretar a una auditora de impuestos llamada Deirdre Beaubeirdre.