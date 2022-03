Un gran triunfo. La emotiva película “CODA” logró logró posicionarse como la Mejor película de la 94 edición de los Premios Oscar. Dirigida por Sian Heder, la cinta logró conmocionar a la Academia y se hizo acreedor de una de las estatuillas doradas más importantes de la noche.

“CODA” narra la historia de Ruby Rossi (Emilia Jones), una adolescente que está por terminar el colegio y reparte sus días entre los estudios y el apoyo a su familia de padres y hermano sordos. La joven debe levantarse diariamente a las 3 de la madrugada para ir a pescar junto a su familia y así, tras vender lo recogido, tener dinero para vivir.

Dentro del elenco está el actor mexicano Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor Bernardo, director del coro de la escuela. Allí, la protagonista encontrará el regocijo que necesita para escapar del bullying de sus compañeros.

La semana pasada, el filme sorprendió al llevarse el máximo galardón en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA Awards). Además, fue reconocida por el Sindicato de Actores a Mejor reparto, así como por el Festival de Sundance a Mejor dirección.

Cabe resaltar que en la categoría de Mejor película también competían “Belfast” de Kenneth Branagh, “West Side Story” de Steven Spielberg, “Don’t Look Up” de Adam McKay, “Drive My Car” de Ryusuke Hamaguchi y “Dune” de Denis Villeneuve. Así como “King Richard” de Reinaldo Marcus Green, “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson, “Nightmare Alley” de Guillermo del Toro y “The Power of the Dog” de Jane Campion.