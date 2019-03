Osmar Núñez: "Nos falta profundizar más sobre nuestros actos" | ENTREVISTA

La carrera del argentino Osmar Núñez en la pantalla grande es prolífica. Se recuerda su memorable interpretación de Juan Perón en "Juan y Eva", del inescrupuloso abogado al que dio vida en "Relatos salvajes" y del solitario empresario en "La corporación". Hay para todos los gustos.

Hoy, una nueva cinta se agregará a su trayectoria. En "Rapto", dirigida por Frank Pérez Garland y escrita por Vanessa Saba, él encarna a un profesor de Derecho que hace las veces de mentor de un joven (Stefano Salvini) que sufre por el secuestro de su abuelo. Es un 'thriller' policial que promete dejar en vilo a todos los espectadores.

Pero Núñez también ha hecho carrera sobre las tablas. De hecho, gran parte de su formación y trayectoria se la debe al teatro, arte del que jamás se alejó. Desde clásicos de Shakespeare hasta la versión del "Tío Vania" de Chéjov, con la que visitó nuestra capital en el 2012, el actor de 61 años es, sin duda, un referente a tener en cuenta. El argentino estuvo de paso por Lima y aprovechamos para conversar con él.

—Tiene cuatro años haciendo la obra teatral "Las patas en las fuentes"en Mar del Plata. ¿Cómo logra sostener a un mismo personaje por tanto tiempo?

Con el deseo de hacerlo. Es un texto que, particularmente, me gusta mucho. La obra es una adaptación teatral de un poema de Leónidas Lamborghini, un autor muy particular. Él cuenta, más o menos, la última parte de la historia argentina a través de las vivencias de un hombre, pero, sobre todo, habla de la condición humana. Es una historia universal: un hombre que reclama justicia, que busca trabajo, amor, que necesita soporte.

—¿Interpretar un rol por tanto tiempo es común en su carrera?

En Argentina, cuando algo funciona y atrae, se queda por muchas temporadas. Con otras obras he viajado por años y por el mundo, entre giras y festivales, pero estamos hablando de tiempo atrás, de otras épocas.

—Después de tantas funciones, ¿cómo mantiene el interés por el personaje?

Siempre se descubren cosas nuevas. Además, el teatro es el arte de la repetición, así que si no te gusta repetir, esto no es para ti. A mí me encanta. En esa repetición uno va perfeccionando el trabajo acordado con el director y, si bien existe una partitura que hay que seguir, se pueden hacer variaciones que llegan con el devenir de las presentaciones. En la última función de "Las patas en las fuentes" tuve nervios de entrar a escena, no sabía qué iba a pasar porque es un viaje que te lleva por muchas emociones, estados diferentes y nunca sabes cómo va a reaccionar el espectador.

—En "Rapto" interpreta a un hombre sombrío. ¿Le interesa ese tipo de papeles?

Quizá lo sombrío tiene que ver con las circunstancias que muestra la película. Él es un hombre muy solitario que funge de respaldo para el protagonista. Tiene la necesidad de tener amigos y de ser padre, lo que logra a través de este alumno, a quien aconseja y quien da pistas para hallar a su abuelo. Este tipo de personajes parecen ser sombríos y eso nos llama la atención a todos. En todo caso, lo sombrío aparece por algo nuestro, porque no sabemos nada de la historia de esa persona. Pasa con el personaje que interpreto porque casi no se ve su intimidad, solo se le conoce en el trabajo y por su relación con el protagonista, pero nadie sabe mucho de él.

—¿Tuvo alguna referencia para desarrollar su personaje?

Vanessa Saba hizo un guion muy generoso. El texto me sugería una actitud paternal, algo que me atrae mucho. Yo hice una película llamada "La corporación", que habla de un hombre que llega a cierta edad y se da cuenta de que quiere ser padre, y me emparenté un poco con él. Aquí es similar: es un hombre que ama su oficio y profesión y que ve en el protagonista una forma de realización. Él admira a este chico y le tiene mucho afecto. Con él completa sus huecos afectivos.

—Algo que se redondea con su profesión: es profesor de Derecho y Ética.

Él es uno de esos personajes que se preguntan todo y que analizan todo. Es un hombre que investiga el comportamiento humano.

—La extrema racionalidad puede ser inconveniente para la salud mental.

Yo no creo que sea así. Al contrario, creo que nos falta profundizar mucho más sobre nuestros actos. Vivimos una era en la que la frivolización y banalización de las cosas importantes es la regla. Tenemos que ir cada vez más adentro.

—El eslogan de la película dice "Todo aquel que busca la verdad merece el castigo de encontrarla"...

Pero en el afiche, la frase "el castigo de" está tachada, así que está muy bien.

—Todo alude a que el personaje descubrirá una verdad que hará tambalear su mundo. De alguna forma, cargará el peso de la verdad.

Sí, bueno, eso pasa porque es un policial y tiene esos condimentos de drama, de 'thriller' y se hace más intrigante por cuestiones de ritmo. En todo caso, no es una película que te enseña a vivir. Odio que tengan mensajes. El arte no tiene por qué darlos.