La película lleva el nombre del país en su título, pero filmó escasas escenas aquí. “Paddington en Peru”, que llega a los cines el 7 de noviembre, trae de regreso al oso peruano amante de la mermelada, quien desea visitar a su querida tía y por ello emprende un viaje desde Londres, donde vive, de regreso al país de todas las sangres. Con escenas que muestran el país, la película prometía desde su tráiler llamar la atención de los peruanos. No obstante, un detalle cambió el rumbo de la conversación: al final del adelanto aparece un funcionario de Migraciones de rostro familiar.

“Bienvenido al Perú”, dice el funcionario, quien es interpretado por el actor peruano Carlos Carlín (“Pataclaun”, “Papá YouTuber”); de inmediato, le sella el pasaporte al osito. Son apenas unos segundos del actor en pantalla, que de momento es el único intérprete peruano en aparecer en la cinta dirigida por Dougal Wilson, quien debuta en la producción de largometrajes; anteriormente solo ha dirigido cortos y comerciales.

La escena de Carlín no se filmó en Perú, sino en Londres. Así lo reveló a El Comercio Bruno Canale, productor peruano de la nueva “Paddington”. En diálogo con El Comercio, dijo que lo único que se ha hecho en Colombia y en Perú son tomas de paisajes naturales sobre las cuales se montaron a los actores de manera digital. Y de esas filmaciones en América Latina, como se sabe, la mayor parte se realizó en el país vecino, en especial las escenas de ríos. Todas las escenas con actores se hicieron en estudios británicos.

“Lo que se ha filmado en Perú es un puentecito y un acantilado que salen cuando empiezan a viajar [los personajes]; ese es el cañón de Autisha, entre Santa Eulalia y San Pedro de Casta (Huarochirí)”, dijo Canale, quien además destacó el campo de Maras (Cusco) como otra de las locaciones, además de la infaltable escena con la maravilla del mundo Machu Picchu, donde también se filmó la película “Transformers: el despertar de las bestias”. El productor también mencionó que la mayoría de tomas en el Perú se hicieron solo con profesionales peruanos, mientras que las escenas de Cusco sí involucraron la presencia de John Sorapure, director de segunda unidad.

Como en las anteriores películas de la saga, el osito Paddington es un personaje digital cuya voz es interpretada por el actor Ben Whishaw. En esta película se suman al elenco la ganadora del Oscar Olivia Colman, que da vida a la Reverenda Madre que administra el hogar de osos viejos en el que se alojó Lucy, la tía del protagonista. El problema es que Lucy se ha internado en el Amazonas y su paradero es desconocido. También participa en la película el español Antonio Banderas, pero no estará Sally Hawkins, cuyo rol como la Sra. Brown será interpretado por la actriz Emily Mortimer.

Sobre la nueva Ley

A propósito de filmaciones de empresas extranjera sen Perú, Canale se mostró crítico con la ley aprobada esta semana por el Congreso y que supuestamente fomenta las actividades cinematográficas. Uno de los artículos de la ley menciona un crédito audiovisual para empresas domiciliadas en el Perú.

“Paddington que viene a filmar una semana no va a abrir una empresa en Perú para eso. No tiene sentido”, dijo el especialista, que junto a otras personas del rubro están pendientes del reglamento de la ley, que todavía no ha sido firmada por el Ejecutivo. Asimismo, hay otras voces que han criticado la ley, que reduce el apoyo al cine peruano hecho en Perú, en especial las películas desarrolladas fuera de Lima.