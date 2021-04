Conforme a los criterios de Saber más

A mediados de 1975, dos años después de la publicación de Pantaleón y las visitadores, el escritor peruano Mario Vargas Llosa llevó al cine por primera vez la historia de su exitosa novela. Rodada íntegramente en República Dominicana tras ser censurada en Perú por la dictadura militar, el filme marcó el debut del Premio Nobel de Literatura 2010 en la realización cinematográfica.

El novelista codirigió la película con el director español José María Gutiérrez Santos, a quien habría conocido en 1958, en París. Luego de esta experiencia, Vargas Llosa no volvió a intentar la dirección de cine.

El largometraje fue hecho con capitales de la Paramount, con actores españoles, mexicanos y peruanos. Junto al español José Sacristán (Pantaleón Pantoja), actuaron los mexicanos Katy Jurado (la ‘Chuchupe’), Rosa Carmina (Rosa, la bailarina) y Pancho Córdova (El Sinchi), además de los peruanas Camucha Negrete (la Brasileña), Martha Figueroa (’Pochita), Sylvia ‘China’ Gálvez (Pechuga) y Justo Espinoza (Petipán).

Sinopsis

Pantaleón Pantoja es un joven capitán del ejército peruano, que obtiene la misión de formar en estricto secreto, un servicio de prostitución para el cuerpo militar de Perú, en plena selva. Durante el ejercicio de sus funciones, se involucra sentimentalmente con una de las visitadoras, generando una serie de conflictos.

Propuesta cautivadora

Camucha Negrete recuerda con gran emoción el día en que -según refiere- el escritor Mario Vargas Llosa le propuso interpretar a ‘La Brasileña’ en la pantalla grande. La actriz, que había leído la novela del Novel de Literatura 2010 y conocía muy bien los detalles del personaje, aceptó la propuesta sin titubeos.

“Fue una linda sorpresa, me buscó el mismo Mario Vargas Llosa, me invitó un café en La Tiendecita Blanca y me propuso trabajar en Pantaleón. Me comentó que su suegro le había dicho que me convocara para el papel de ‘La Brasileña’, eso fue en el año 75, cuando mi carrera estaba bien arriba. Tenía 30 años de edad”, narra la artista nacional.

“No necesité meditar la propuesta porque detrás estaba la Paramount y porque iba a ser mi primera película grabada en el extranjero”, añade.

Vargas Llosa, además de codirigir el filme tuvo un pequeño papel secundario, interpretó a un militar. Negrete de Collantes destaca que el personaje del escritor fue simbólico y efímero, pero no por ello “irrelevante”.

“Su personaje casi no tenía diálogo, aparece cuando nosotras, las visitadoras, llegábamos al campamento. Era algo así como el jefe de Pantaleón, tiene escasas apariciones, pero importantes”, narra la actriz nacida en Iquitos.

‘La Brasileña’

Interpretar a la figura más perturbadora del ‘Servicio de visitadoras’ representó un reto para Camucha, sobre todo por las escenas de semidesnudos. La Brasileña era una prostituta recién llegada de Brasil y de quien Pantoja se siente irremediablemente atraído.

“Mi personaje era diferente a la que hizo Angie Cepeda, a ‘La Colombiana’, eran otras épocas. Se cuidó mucho el tema de los desnudos, lo mío fue un semidesnudo de espalda. Todas las escenas de cama fueron totalmente cuidadas, solo se mostraba mi cara”, asegura la actriz peruana.

“Cuando me presento ante Pantaleón y me suelto el vestido tipo argolla que llevaba puesto, quedan al descubierto mis pechos, pero estos estaban cubiertos con masking tape y gasas. Ni siquiera respiraba para que no se muevan. Y se logró hacer bien las cosas”, destaca.

El final nefasto de ‘La Brasileña’, quien es asesinada y enterrada con honores militares por gestión del capitán Pantoja, ha sido una de las escenas más difíciles que le ha tocado interpretar a la artista de 76 años, a lo largo de sus más de cuatro décadas de labor artística.

“Fue terrible, me encerraron en un cajón durante varios minutos, la sensación era espantosa. Fue una de las escenas más duras que he hecho”, asegura la actriz.

Grabaciones peligraron

“Pantaleón y las visitadoras” se rodó en La Romana, una ciudad de República Dominicana, ubicada en la Costa del Caribe. Según Camucha Negrete, era un lugar muy parecido a la selva de Iquitos.

“Para el local de las visitadoras, la producción construyó una especie de isla en La Romana, pero un huracán (Eloisa) arrasó con todo, tuvimos que parar las grabaciones durante varios días, hasta que pase el peligro. Luego hicieron una nueva escenografía. Teníamos previsto grabar durante un mes y terminamos quedándonos tres meses. Lo buena era que nos pagaban por semana, así que económicamente fue beneficioso. Aunque, difícil para mí, porque en ese tiempo mi hija Claudia tenía un año de edad, la extrañaba mucho”, recuerda la artista nacional.

Estreno en Perú

Seis años después de estrenarse en Puerto Rico, el 26 de noviembre de 1981, culminado el régimen militar, “Pantaleón y las visitadoras” por fin se vio en cines peruanos. La película también sufrió censura en España.

Autocrítica

Sobre esta adaptación y su papel en ella, Vargas Llosa comentó en 2012: “Es una película que no hay que ver de ninguna manera, que si se cruza en su camino y ustedes me tienen en alguna estima, por favor no vean, porque además actúo. Es una película espantosamente mala y todo es culpa mía”.

