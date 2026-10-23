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Nicole Kidman da vida a Grace, una madre que protege a sus hijos de la luz y de lo que habita su casa. La cinta ya se encuentra en salas de cine.
Nicole Kidman da vida a Grace, una madre que protege a sus hijos de la luz y de lo que habita su casa. La cinta ya se encuentra en salas de cine.
Por Ángel Navarro Quevedo

Uno de los primeros spoilers que alguien puede contarle a otra persona en su vida quizá sea el de “Los otros”. No porque sea un cliché, sino porque su giro final se ha convertido en una referencia constante en otras películas y series. Alejandro Amenábar construyó una historia de fantasmas que depende de esa revelación, pero también de todo lo que ocurre antes de ella. Veinticinco años después de su estreno, la película regresa a salas de cine.

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