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El reconocido documentalista chileno, Patricio Guzmán, falleció a los 85 años. (Foto: SEBADELHA / AFP)
El reconocido documentalista chileno, Patricio Guzmán, falleció a los 85 años. (Foto: SEBADELHA / AFP)
Por Agencia EFE

El documentalista chileno Patricio Guzmán falleció en la madrugada de este martes 15 de setiembre en un hospital de París debido a un paro cardiorrespiratorio a los 85 años, confirmó la Academia de Cine de Chile. Según medios locales, el realizador enfrentaba complicaciones hace tres años producto de una prolongada enfermedad.

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