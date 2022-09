Cuando hay voluntad se puede restaurar desde una antigua casa, una vida destrozada, un corazón roto, hasta el vínculo disfuncional entre una madre y su hijo. “La restauración”, ópera prima de Alonso Llosa, retrata el periodo de rápido crecimiento urbano en el Perú a través de los ojos de una familia aristocrática en decadencia. Paul Vega y Delfina Paredes, protagonistas de esta historia, nos hablan de sus roles y reflexionan sobre las clases sociales, la discriminación y la muerte.

“La película se hizo en 2018, han pasado casi cuatro años desde que terminamos de grabar. El año pasado estuvo en el Festival de Lima, luego recorrió otros festivales y este 6 de octubre se estrena en todas las salas de nuestro país”, destaca Vega Fourage.

La cinta está inspirada en la historia de Fernando Bacilie ‘Tato’, un hombre de 60 años, recién divorciado y sin trabajo, que se ve forzado a regresar a vivir a la casa de su madre.

─¿Cómo llegan a esta producción? ¿Cuéntenme sobre sus personajes?

Paul: Alonso me llamó antes de ganar el premio de la DAFO (Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios), para decirme que quería que haga el personaje, me dio el guion, lo leí y me encantó; pues más allá del humor, que es muy ‘paja’ y divertido, es una historia bien compleja, hay un trasfondo que me gusta mucho, que es esa reconciliación entre lo antiguo y lo moderno que no solamente tiene que ver con lo urbano, con la arquitectura, sino también con nosotros como sociedad. En cuanto a Tato, mi personaje, es divertido, se rehúsa a crecer, a asumir las riendas de su vida, de lo que le rodea, de su familia.

Delfina: Gloria es una persona que conoce desde hace mucho tiempo a la dueña de casa (Rosa), una mujer que tiene un problema físico. Mi relación con ella es de cariño, de habernos comunicado siempre, tiene un hijo que estaba estudiando arquitectura, pero luego le entró a las drogas y vio que había otra manera fácil de vivir: del dinero de su mamá. Mi personaje quiere mucho a ambos y siempre está para ellos. Construí a Gloria sin mucho esfuerzo, totalmente lineal.

Paul Vega y Delfina Paredes tienen una destacada participación en la ópera prima de Alonso Llosa. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

─Paul, ¿recurriste a tu condición de hijo para construir parte del carácter de Tato?

Probablemente sí, pero sobre todo recurrí a mis hijos, les copié algunas cosas con relación al personaje hasta cierto punto infantil, que no es consciente de sus actos ni de las consecuencias que estos acarrean. Y, sí, también como hijo te ves reflejado con la relación que tienes con tus padres y tu historia familiar.

─Alguna vez dijiste: “Lo más complicado de ser actor es que te metes en la piel de tantas personas que al final no sabes bien quién eres”. ¿De qué personaje te ha costado desligarte?

De todos, porque cada personaje es un poco un viaje introspectivo, es una introspección. Los actores trabajamos con lo que somos, podemos tener modelos del exterior, pero siempre le ponemos algo de nuestra vida pasada o experiencias. Entonces, con el tiempo, si no tienes una manera de distanciarte de eso o no tienes plata para pagar la terapia, te vuelves loco. Y de hecho me ha pasado, nada grave, pero te puede desestabilizar porque te empiezas a cuestionar cosas, no te encuentras en tu centro y dices por qué me está pasando esto, después te das cuenta que estas haciendo un personaje que tiene que ver con eso y ahí está la explicación. Con los años también aprendes a tomar cierta distancia, entiendes que es un trabajo y sabes hasta dónde meterte.

─ ”La restauración” tiene ingredientes poderosos que logran que Tato al final de la historia reconstruya el vínculo disfuncional que tiene con su madre...

Paul: El viaje del personaje es bien interesante, asume muchas cosas y esto es de lo que hablaba hace un ratito, de la reconciliación entre lo moderno, lo clásico, antiguo y lo nuevo, y cómo conviven estas dos cosas. Hay un crecimiento muy lindo al final de la película con este personaje.

Delfina: La tragedia está, pero la comicidad también, el público no va a ir al cine a sufrir, solamente (Risas). El espectador se angustiará cuando se quiera solucionar este problema y se reirá al ver cómo se está solucionando.

─ Según Attilia Boschetti, su personaje (Rosa) representa a esa mujer de la clase burguesa de los años 50, que vive “atrapada en el recuerdo y no se ha querido enterar de cómo han cambiado las cosas, por esa actitud de desprecio que hay dentro de una clase social”. ¿Creen que en estos tiempos todavía existe discriminación de cierto sector de la población?

Paul: Totalmente, y creo que eso es lo interesante de la película, que habla de algo que sigue pasando y lo vemos en todos los aspectos de nuestra vida, y contarlo desde el humor y desde un punto crítico, es una buen manera de retratarlo.

Delfina: Por supuesto que sí, solo necesitamos salir a la calle para verlo. Por ejemplo, a una señora que quiere comprar un trozo de cordero para hacer un buen plato, no hay nadie que le diga que no puede comprarlo ni que le impida hacerlo, pero cuando va al mercado y pregunta el precio, se da cuenta que el dinero no le alcanza. La libertad a veces está condicionada a cuál es tu situación económica.

Delfina Paredes es Gloria, una leal y noble mujer. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

─ ¿Cuál ha sido el momento más complicado de la grabación?

Paul: Cuando grabamos en Chilca, en el arenal. Se rodó entre junio y julio, en pleno invierno, fueron días de rodaje duro, porque, además de grabar en exteriores te expones a que pasen cosas inesperadas. Alonso quería grabar con la luz del amanecer y cuando íbamos a empezar, llovió. Al final la escena se hizo y quedó linda. También están las escenas de la fiesta, eran largas, tediosas, Tato sufría una degradación por las drogas y el alcohol, y tenían que hacerse varias tomas.

Delfina: Cuando llega a la casa un grupo de amistades de la señora y ocurre una situación complicada, algo crucial entre el hijo, el señor que ha vivido apoyando en la casa, y mi personaje.

─ La muerte juega un papel importante en el filme, ¿cómo perciben ese tema? Paul, leí que le tenías temor a la muerte.

Paul: Le temo como a todo lo que no conocemos o no podemos definir. Los que creen en Dios pensarán que hay una vida después, yo no creo que pase así, no soy una persona religiosa. No sé si hay un final o no, por un lado te asusta y preocupa, pero por otro creo que es natural, que hay que aceptarlo cuando llegue porque, finalmente, es parte de la vida.

Delfina: Todos sabemos que la muerte se presenta en cualquier momento y lo que es terrible a veces en edades muy tempranas, y eso sí que es un dolor grande para la familia. No es bueno estar pensando todo el tiempo en la muerte.

─ Señora Delfina, ¿qué quisiera que se diga de usted el día que ya no esté entre nosotros?

Que ella quiso convertirse en un ser humano a carta cabal, simplemente eso. Curiosamente no he pensando nunca en lo que la gente puede hablar de mí cuando me muera.

─ Paul, ¿qué dirías que es lo más importante en la vida?

Qué difícil, no lo sé, en todo caso con el paso del tiempo he cambiado mis expectativas o lo que esperaba de la vida. Cuando tienes 23 años esperas que te pasen cosas importantes, algo que te haga exitoso o tener reconocimiento; ahora no pienso en eso, simplemente me concentro en mi familia y en las cosas que hago o en los proyectos que tengo.

Paul Vega interpreta a Fernando Bacilie 'Tato', un hombre de más de 51años inmaduro e irresponsable, en "La Restauración". (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

─ ¿Qué esperan de “La restauración?

Paul: Que vaya mucha gente a verla porque merece ser vista por estas distintas lecturas que tiene la historia, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, porque tiene que ver con quién somos o cómo nos relacionamos; además es un trabajo muy bonito, el elenco está increíble, está Delfina Paredes, que es una maravilla, siempre es lo máximo chambear con ella. Es una película que vale la pena ver porque te deja algo.

Delfina: Espero que continúe la producción de películas y series con contenido histórico y sociológico. Tanto el cine como el teatro y la televisión pueden enseñarnos entreteniendo. Espero también que se exhiba en varias salsas, que nos apoyen y que la gente vaya a verla.

Premios y reconocimientos:

Premio del público a Mejor Largometraje Narrativo – Festival de cine Latino de San Diego 2021 (Perú)

Premios a Mejor Película Peruana, Mejor Director, mejor Guion, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte – Festival Internacional de las Alturas 2021 (Argentina)

Premio a Mejor Director – Festival de Cine de las Alturas 2021 (Argentina)

Premio a Mejor Actor / Paul Vega – Premio Luces 2021 (Perú)

Premio a Mejor Actriz / Attilia Boschetti

Premio a Mejor Actriz de Reparto – Delfina Paredes

Apreci 2021 (Perú)

Nominación Mejor Actriz de Reparto / Attilia Boschetti – Festival Internacional de Cine de Buenos Aires 2021 (Argentina)