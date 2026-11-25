La película peruana Sobre el acantilado, dirigida por la cineasta Enrica Pérez, ganó el Gran Premio a Mejor Película (Grand Prix) de la competencia oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), en Estonia. La producción también obtuvo el premio a Mejor Actriz para su protagonista, Bianca Buchelli, durante la edición 30 del certamen internacional.

El festival, acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), reconoció a la cinta peruana con dos de los principales galardones de su competencia oficial. El Gran Premio contempla una dotación económica de 20.000 euros, que será distribuida entre la directora y los productores.

Sobre el acantilado está ambientada en la Lima de la década de 1950 y cuenta la historia de una adolescente de 16 años que aspira a convertirse en santa y ocupa una posición de liderazgo entre las estudiantes de su institución. Su vida cambia con la llegada de Rebecca (Renata Canales), una alumna extranjera que cuestiona las estrictas normas del establecimiento y confronta las creencias de la protagonista.

El jurado internacional de la competencia oficial, presidido por el guionista y cineasta británico Sir Christopher Hampton, destacó la calidad artística y técnica de la producción. En su veredicto, resaltó la dirección, el guion, las actuaciones, la fotografía, el diseño y la música, elementos que, según señaló, construyen un universo narrativo intenso y visualmente elocuente.

Durante la ceremonia de premiación, Enid ‘Pinky’ Campos, una de las productoras de la película, agradeció el reconocimiento y resaltó el papel de las coproducciones internacionales en el desarrollo del cine latinoamericano.

“Sin estas coproducciones entre países sería imposible hacer películas. Esto es para nuestros países, para el cine peruano, mexicano y suizo. ¡Que viva el cine, que viva el cine peruano y latinoamericano! ”, expresó al recibir el galardón.

La película es el segundo largometraje de Enrica Pérez, quien debutó como directora con Climas (2014). Se trata de una coproducción entre Perú, México y Suiza, encabezada por la productora Sexto Sentido, con la participación de Del Barrio Producciones, empresa liderada por Michelle Alexander.

La producción estuvo a cargo de Enid ‘Pinky’ Campos, Martha Orozco y Joël Jent.

Por otro lado, la presencia peruana en el festival también estuvo representada por Ñusta, una coproducción internacional con participación nacional dirigida por el cineasta ecuatoriano Christian Rojas. La película recibió el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).

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