A continuación te compartimos 5 películas libres de derechos de autor que puedes ver ONLINE GRATIS ahora mismo en la plataforma de video YouTube como si estuvieras en el cine. Los clásicos nunca pasan de moda, ni en la época del full HD o 4K. Una vez muerto el autor de cierta obra, ya sea una novela literaria, ensayo u otra creación de cualquier naturaleza; los derechos de visionado, difusión e incluso modificación de estas obras se vuelven de carácter público.

¿No tienes acceso a Netflix o HBO GO? Eso no es ningún impedimento ni excusa para dejar de ver las siguientes películas ONLINE GRATIS:

"Adiós a las armas" (1932)

Dirigida por Frank Borzage a partir de la novela de Ernest Hemingway, "Adiós a las armas" cuenta la historia de Frederic Henry (Gary Cooper), un soldado norteamericano que combate en el frente italiano de la Primera Guerra Mundial, donde conoce a la enfermera Catherine Barkley. El amor entre ellos surge, pero no está libre de tragedia. Enlace YouTube.

"La noche de los muertos vivientes" (1968)

Es la película que empezó el género de zombies donde hoy prosperan series como "In The Flesh", "The Walking Dead" y "iZombie". Creada por George A. Romero, es una de las más cintas más rentables de la historia, pues costó US$ 100.000 y recaudó US$ 30 millones. Es libre de derechos porque la distribuidora original olvidó colocar la notificación de derechos de autor. Enlace YouTube.

"El último hombre en la Tierra" (1964)

Basada en la novela de ciencia ficción "Soy Leyenda" de Richard Matheson, "El último hombre en la tierra" sigue a un sobreviviente de la plaga que acabó con la humanidad, transformando a todos en vampiros. En 2007 la misma historia llegó al cine con protagonismo de Will Smith. Enlace YouTube.

"El nacimiento de una nación" (1915)

Dirigida por D. W. Griffith, "El nacimiento de una nación" es un documento de su época que ayudó a forjar el lenguaje cinematográfico con la historia de dos familias en la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Sin embargo, es polémica al ser abiertamente racista. La versión que Nate Parker lanzó en 2016 es polémica, pero por otras razones. Enlaces YouTube: Parte 1, Parte 2.

"El ángel y el pistolero" (1947)

El infame pistolero Quirt Evans (John Wayne) cae de su caballo en la granja de la familia Worth, donde es cuidado por la caritativa Penelope (Gail Russell). Quirt es un hombre peligroso, pero los inocentes deciden cuidarlo; situación que desencadena hechos irreversibles. Enlace YouTube.