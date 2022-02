Conforme a los criterios de Saber más

No es nuevo el idilio de Penélope Cruz con los Óscar. En el 2006 fue nominada como Mejor Actriz por “Volver” de Pedro Almodóvar, aunque ganó Helen Mirren por “La Reina”. En 2008 y 2009 la nominaron como Mejor Actriz de Reparto por “Vicky Cristina Barcelona” y “Nine”, respectivamente (y ganó por la primera). Y ahora ha vuelto a ser nominada como Mejor Actriz gracias a “Madres paralelas”, cinta en la que otra vez es dirigida por su compatriota Almodóvar.

Lo que sí es nuevo para Penélope en esta aventura es su maternidad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Porque, a sus 47 años, no solo interpreta a una mujer que acaba de dar a luz, sino que en su vida privada será la primera vez que compita en la Academia como madre de dos hijos: un niño de 11 años y una niña de 8, ambos nacidos de su relación con Javier Bardem (también nominado al Óscar de este año como Mejor Actor por “Being the Ricardos”). Todo queda en familia.

Y aunque “Madres paralelas” es una película que pone en debate el concepto del instinto materno en su forma más tradicional, Penélope Cruz afirma con total convencimiento que ella lo posee. “El instinto materno existe y yo lo he tenido muy marcado desde que era niña –responde la actriz española a El Comercio, durante una mesa redonda con otros medios de Latinoamérica–. Pero a la vez tengo amigas que no tienen ese instinto y no lo tendrán nunca . También puedo entender eso. Solo que en mi caso lo vivo con intensidad. [La maternidad] es lo más maravillo de mi vida, de lejos”.

En esa línea, Penélope destaca la capacidad de Almodóvar para retratar a distintos tipos de madres en su película: una abnegada y pasional, otra cuestionadora de sus límites y su libertad, y una más bien confundida por su juventud. “Pedro consigue retratar la maternidad desde lugares muy particulares y distintos entre sí, pero lo hace sin juzgar ninguna de esas versiones. Es imposible para él juzgar a sus personajes, ponerles algún tipo de etiqueta. Y yo me identifico mucho con eso”.

En "Madres paralelas", Penélope Cruz interpreta a Janis, una madre soltera. (Foto: Netflix)

ALUMBRAR EL FUTURO

La otra “madre paralela” de la película de Almodóvar es la joven actriz Milena Smit. Tiene 25 años, pero interpreta a una adolescente embarazada. Gracias a su papel, ha sido nominada por segunda vez a los Premios Goya –que se entregarán este sábado–, y ya parece consolidada como uno de los talentos interpretativos con mayor proyección en el cine español.

A diferencia de Penélope, Smit no es madre en la vida real, y por eso le preguntamos cómo fue su preparación para dicho papel. “Ha sido un reto increíble y uno de los más difíciles. […] Al principio estaba un poco perdida, pero una de las cosas que más me ayudó fue precisamente hablar mucho con Penélope y Aitana [Sánchez-Gijón]”, cuenta Smit.

“También conversé mucho con una matrona –revela la actriz–. Le hice todo tipo de preguntas que se me ocurrían, y sobre todo tenía mucha curiosidad por saber cómo es el parto de una adolescente. Porque no es la misma situación, ni el mismo cuerpo, ni las mismas condiciones. Recuerdo que me contó incluso de niñas que llegaban con 12 años, y eran situaciones traumáticas. Entonces también construí a mi personaje desde el miedo. Desde el ‘no puedo’”.

Pedro Almodóvar (Ciudad Real, 1949) dirige "Madres paralelas", cinta que se estrena en Netflix el 18 de febrero. (Foto: AP)

CUOTA DE MISTERIO

“Madres paralelas”, que se estrenará en Netflix el viernes 18 de febrero, no es solo una película sobre ser madre, sino sobre la femineidad, el dolor e incluso la memoria histórica, pues tiene un plano argumental relacionado a los desaparecidos en la Guerra Civil española. Ciertamente, toda esa parte política es quizá la más débil de la película, la que parece quedar colgando del guion. Pero no por ello deja de ser una película apreciable dentro de la filmografía de Almodóvar.

Mucho más sólido y logrado es el drama íntimo encarnado en las madres que interpretan Cruz y Smit, asunto que el director español aborda con la sensibilidad que ya le conocemos: una siempre intensa y desprejuiciada, y que en sus mejores pasajes parece incluso deudora del “Vértigo” de Hitchcock, por sus identidades en disputa, sus mujeres en crisis y algunos otros guiños.

“No lo había pensado así, pero me encanta –responde Almodóvar cuando le consultamos por esa aura hitchcockiana–. Que haya una huella de Hitchcock en cualquiera de mis películas siempre será bienvenido. Porque para mí el cine era Hitchcock. Él es el gran maestro. Y, en efecto, la película habla entre otras cosas sobre la identidad”.

Milena Smit y Penélope Cruz son las protagonistas de "Madres paralelas", la más reciente película del español Pedro Almodóvar. (Foto: Netflix)

“En quien sí había pensado es en una autora muy querida por Hitchcock, que es Patricia Highsmith. Cuando ocurre el reencuentro entre los personajes de Penélope y Milena, hay una situación típica de Highsmith. Y a partir de allí, empieza toda una zona de la película que es un ‘thriller’, con suspense”, agrega el cineasta de 72 años, que parece haber encontrado el ritmo ideal para seguir haciendo crecer su prolífica carrera. Su próximo proyecto, que protagonizará la australiana Cate Blanchett, será una adaptación del aclamado libro “Manual para mujeres de la limpieza” de Lucia Berlin. Como para mantener la expectativa bien alta.

