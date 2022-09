La magia está de regreso. El galardonado actor Tom Hanks, al lado del premiado cineasta Robert Zemeckis, regresan a trabajar juntos para el remake de “Pinocho”, la nueva producción de Disney+ que se estrenó el 8 de septiembre en la plataforma de streaming.

Más de 80 años después de que la película animada –estrenada en 1940- se convirtiera en un clásico de la infancia, llega esta nueva versión protagonizada por Tom Hanks. Pero, esa no es la única noticia alrededor de este lanzamiento.

Dos “Pinocho” en un año

Este 2022, el cine ha sido uno de los mayores beneficiados con el estreno de diversas cintas alrededor del mundo de todos los géneros. Sin embargo, la noticia del estreno de dos películas basadas en el mismo personaje este año tomó por sorpresa a los espectadores.

Dos plataformas de streaming se enfrentan para ver quién tendrá más éxito. Por un lado, está Disney de la mano del ganador del Óscar, Robert Zemeckis; por el otro, se encuentra Netflix con el galardonado Guillermo del Toro. Estos cineastas tienen formas diferentes de trabajar y, esta vez, deberán mostrar su propia visión alrededor del personaje hecho de madera.

Debido a que Pinocho es un personaje libre de derechos, cualquier productor puede crear una historia para la pantalla basándose en él. Es así que llegó Disney para revivir este clásico y hacer un ´live action´ que estará disponible en su aplicación.

En tanto, la historia de Guillermo del Toro para Netflix llegará aún en diciembre a la plataforma de streaming. Esta cinta animada, que sigue la técnica de “stop motion” (animación fotograma a fotograma), está ambientada en Italia durante el periodo de entreguerras, antes de que el facismo –de la mano de Benito Musolini- llegara al poder.

Además, el cineasta aclaró que, a diferencia de la cinta original, él apostó por una versión más desobediente y oscura de Pinocho. “Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura de la mayoría de los ‘pinochos’, que dicen que si eres desobediente es malo, este personaje apuesta por ser bueno y no seguir órdenes”, refirió Del Toro en conferencia durante el Festival de Guadalajara.

Entre los temas que tocará la producción de Netflix está el amor, la muerte y el significado de ser humano; además de la lección de que Pinocho no necesita ser de carne y hueso para ser un humano. “Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hacer llorar, si lo entiendo; no podría ser más personal la película, evidentemente tiene que ver con la vida, la muerte, el amor, lo qué es comportarse como un títere y lo qué es comportarse como un ser humano”, agregó en esa conferencia.

Dos películas sobre “Pinocho” que, desde diversas perspectivas, abordarán al mismo personaje y dará de hablar entre los fanáticos de este clásico del cine.

Tom Hanks como Geppetto en "Pinocho" de Disney+. (Cortesía Disney Enterprises, Inc) / Courtesy of Disney Enterprises; Inc.

La nueva versión de Disney

El exitoso dúo está de regreso de la mano de Disney. Tom Hanks y Robert Zemeckis se reencontraron en la producción de la nueva película de Pinocho e hicieron que su química en el set se intensifique.

“Le pregunté: ´¿De verdad vas a dirigir ‘Pinocho’?´ Él dijo: ´Sí, lo estoy pensando´. Le respondí: ´Si no tienes un Geppetto y puedes soportar hacer algo conmigo, házmelo saber´. Pero Bob es uno de esos cineastas que no pueden hacer algo que ya se ha hecho antes. Le dije: ´¿Por qué no hacemos esto, Bob?´ Y él replicó: ´Bueno, cualquiera podría hacer eso´. Siempre tiene que hacer algo en lo que pueda jugar con el proceso creativo de hacerlo, y nunca me ha desafiado con algún tipo de tarea que es completamente nueva en el proceso de realización de películas”, dijo en una entrevista para Disney.

La versión original de “Pinocho” (1940), basada en la novela “Las aventuras de Pinocho” del italiano Carlo Collodi, muestra al carpintero Geppetto, quien pide como deseo a una estrella fugaz que su títere de madera pueda convertirse en un niño de verdad. En la noche, el Hada Azul le concede su deseo y deja a Pepe Grillo a cargo de su conciencia.

Desde 2015, Disney estaba organizando la producción para retomar este clásico para hacer una versión ´live action´. “´Pinocho´ es la reinterpretación de la historia de una marioneta de madera que se embarca en una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad”, precisa la sinopsis proporcionada.

Tras escoger como protagonista a Tom Hanks en el papel del anciano Geppetto, empezó la producción de la cinta que, hasta lo que se conoce, mantendrá la esencia mostrada en el filme de 1940. “La idea de asumir un clásico atesorado, como Pinocho de Disney, es una oportunidad increíblemente rica para volver a visitar y profundizar en esta gran obra maestra”, dijo Hanks a ET.

Aunque, también se ha conocido que esta nueva cinta de Disney es densa y oscura por algunos momentos. Pero, no se ha alejado por completo del clásico animado porque mantiene a personajes esenciales como Pepe Grillo, que es la conciencia del protagonista y el encargado de ayudarlo a diferenciar entre el bien y el mal.

El remake de "Pinocho" por Disney sigue su tendencia de combinar gráficos de computadora con actores reales. (Cortesía Disney Enterprises, Inc)

Este 8 de septiembre, Disney presentará la producción que tiene a actores como Benjamin Evan Ainsworth y Joseph Gordon-Levitt, quienes le prestarán su voz a Pinocho y Pepe Grillo respectivamente. Además, estarán Cynthia Erivo como el Hada Azul, Luke Evans como el cochero, Keegan-Michael Key como John “Honest” y Lorraine Bracco como Sofia la gaviota, un nuevo personaje para este ´live action´. A diferencia de “Pinocho” de 1940 donde solo se usaron actores de voz como Dickie Jones, Cliff Edwards, Christian Rub y Evelyn Venable para su versión en inglés.

Esta diferencia entre la cinta animada y el ´live action´ también se refleja en el presupuesto destinado por Disney. Para la película original se invirtieron 2,5 millones de dólares; mientras que la nueva apuesta para streaming supondrá una mayor inversión por la calidad de actores convocados, aunque aún no hay una cifra exacta.

Modernizando sonidos clásicos

Una de las mayores dificultades que se enfrentó el ‘remake’ de “Pinocho” estuvo relacionada a su banda sonora, sobre todo si se toma en cuenta que la original – que ganó un Oscar en 1940 - es tan reverenciada por los fanáticos de Disney. El rol de modernizar el sonido de la película cayó en manos de dos veteranos en la industria fílmica, y frecuentes colaboradores de Robert Zemeckis, Alan Silvestri y Glen Ballard.

En conversación con El Comercio, Silvestri señaló que traer nueva vida a la banda sonora sucedió de manera muy natural. “De alguna manera, pasamos por este reto con ‘Forrest Gump’, porque había todas estas canciones famosas en la película y estábamos preocupados como todo iba a funcionar y qué le podíamos añadir a todo este material icónico”, señaló el compositor. “En realidad, si la historia está bellamente construida, narrada y filmada – como fue en este caso- todo ocurre de manera muy natural y me gustaría expresar que, desde mi perspectiva, esta película podría usar una gran variedad de música y toda ella se sentiría apropiada siempre que apoyara la narración de la historia.”

Cynthia Erivo como el Hada Azul (izquierda) y Pinocho con la voz de Benjamin Evan Ainsworth (derecha). (Cortesía Disney Enterprises, Inc) / Disney

Una de las maneras en que el ‘remake’ de “Pinocho” ha hecho esto es con el tema “When You Wish Upon a Star”, el cual ahora es cantado por la Hada Azul interpretada por Cynthia Erivo. “Creo que esto ilumina el gran poder de la canción, porque es un momento mágico donde Pinocho está siendo transformado en algo que es casi como un niño de verdad y la interpretación de Cynthia te deja sintiendo escalofríos”, afirma Glen Ballard. “Todos conocemos la canción, pero nunca la hemos visto hecha de esa manera”

El vínculo entre Hanks y Zemeckis

“Pinocho” no es la primera vez que el actor y el cineasta trabajan juntos. La primera oportunidad que tuvieron de compartir su talento con el público fue en la cinta “Forrest Gump” de 1994, donde Hanks es el protagonista.

La película, que se convirtió en una de las más taquilleras de la historia del cine con más de 677 millones de dólares de recaudación, trata de un hombre con discapacidad llamado Forrest Gump. Este, pese a las complicaciones, formará de los momentos más importantes de Estados Unidos entre 1945 y 1982.

La dirección de Zemeckis y actuación de Hanks consiguieron la nominación a la edición 67 de los Premios Oscar. Gracias al rotundo éxito en taquilla, no fue una gran sorpresa cuando se llevaron la estatuilla dorada por Mejor película, Mejor director y Mejor actor. Este representó el segundo Óscar en la carrera del intérprete y el primero para la del cineasta.

“Si hubiéramos hecho una película exitosa, Bob [Zemeckis] y yo habríamos sido unos genios. Pero debido a que hicimos una película tremendamente exitosa, éramos unos genios diabólicos. ¿Es eso un problema grave? No, pero hay libros de las mejores películas de todos los tiempos y Forrest Gump no aparece porque, oh, es este festival de nostalgia cursi”, defendió Hanks en entrevista con The New York Times ante los constantes comentarios de que “Pulp Fiction” debió ganar la estatuilla dorada y no “Forrest Gump”.

Años después, Tom Hanks y Bob –como solía llamarlo el actor- Zemeckis se reencontrarían para la producción de “Náufrago” (2000) que, si bien no tuvo el éxito de “Forrest Gump”, si consiguió un buen debut en la taquilla y se convirtió en la tercera película con mayor recaudación de ese año.

“El expreso polar” (2004) fue el siguiente proyecto donde participaron como protagonista y director. La película animada con captura de movimiento está inspirada en el libro infantil “El expreso polar” (1938). En esta cinta, Hanks tuvo el reto de interpretar cinco papeles, lo que implicó un mayor esfuerzo por parte del actor.

“Es un regreso a un tipo de actuación que actuar en películas no te permite hacer. Era exactamente como ensayar una obra de teatro en redondo. No tiene que preocuparse por luces, ángulos, rieles, cámaras, cobertura sobre los hombros. Esencialmente hicimos una gran serie de jugadas de 10 o 15 minutos en las que lo hicimos real, lo hicimos todo en tiempo real, y cuando terminamos, Bob tenía todo lo que necesitaba. Entonces, en lo que respecta a ser actor, fue genial”, replicó a IGN.

El regreso de la dupla conformada por Tom Hanks y Robert Zemeckis será este 8 de septiembre para “Pinocho”, la nueva apuesta de Disney+ que promete ser un éxito.