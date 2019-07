"Mewtwo Strikes Back Evolution", el nuevo filme de Pokémon, estrena tráiler | VIDEO

Pokémon liberó en su canal oficial de YouTube el más reciente avance de "Mewtwo Strikes Back Evolution", la más reciente película de la franquicia animada.

Un hecho que evoca la nostalgia de los fanáticos es que el video presenta el tema principal del filme "Let You Love Me", interpretado por Rita Ora.

Además, el video presenta un repaso por las escenas más recordadas de la película original, la batalla entre los pokémon contra sus clones y el sacrificio de Ash para detener la lucha entre Mew y Mewtwo.

Recordemos que Mewtwo Strikes Back Evolution, está bajo la dirección de Kunohiko Yuyama y Motonori Sakakibara, mientras que el guión utilizado será el mismo de la primera película, que fue escrito por Takeshi Shudo que falleció en 2010.

Asimismo, el reparto de actores que prestarán su voz será el mismo que la serie de anime, incluido el Equipo Rocket. Para Mewtwo, por otro lado, regresará Masachika Ichamura, quien también le dio la voz al pokémon en la película original.

"Mewtwo Strikes Back Evolution", tendrá un pre-estreno en la Anime Expo en Japón y se estrenará el próximo 12 de julio.