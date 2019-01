"Polar", actores: ¿dónde has visto antes a los protagonistas de la película de Netflix?

En octubre del 2014 se anunció una adaptación live-action de "Polar", una serie cómic de Dark Horse Comics desarrollado por Dark Horse Enterteinment y Constantin Film. La misma se estrenó el 25 de enero del 2019 en Netflix, famosa plataforma de streaming que distribuye sus contenidos por Internet.

La historia sigue a Dunkan Vizla, un retirado asesino a sueldo que intenta escapar de su pasado. Él fue uno de los más temidos sicarios del mundo, pero Blut, su antiguo empleador, ahora intenta dar con él para cobrar una deuda, arrastrando a su paso a una de las personas más queridas por Dunkan.

Con una trama oscura y llena de acción, "Polar" ha sido uno de los estrenos más polémicos del año 2019, ya que mientras algunos comentan su apoyo a la cinta, en páginas como Metacritic y Rotten Tomatoes la crítica es más dura.

Sin embargo, más allá de la trama, lo que más ha sorprendido a los espectadores fueron las numerosas caras conocidas que se vieron en la película. En este artículo hacemos un repaso de los trabajos anteriores de los protagonistas de "Polar".

Mads Mikkelsen - Duncan Vizla

Mads Mikkelsen nació el 22 de noviembre de 1965 en Copenhagen, Dinamarca. Comenzó a actuar en 1996, pero originalmente se desempeñaba como un danzante y gimnasta. En su tierra natal, es conocido por su papel como Tonny, el dealer de drogas en la trilogía de películas "Pusher".

Para la televisión, ha formado parte de "Rejseholdet" (2000-2004), "Julie" (2005), "Klovn" (2005) y en "Hannibal" (2013-2015) como el mismo Dr. Hannibal Lecter. En el cine, ha participado en diversos cortos y películas como "Bleeder", "Flickering Lights", "Monas Verden", "Shake It All About", "Monsters, Inc.", "I Am Dina", "Open Hearts", "Wilbur Wants to Kill Himself", "Un", "The Boy Below", "The Green Butchers", "Torremolinos 73", "King Arthur", "Pusher II", "Adam’s Apples", "After the Wedding", "Prague", "Exit", "Cars", "Casino Royale", "Flame & Citron", "Coco Chanel" & "Igor Stravinsky", "Valhalla Rising", "The Door", "Clash of the Titans", "Moomins and the Comet Chase", "The Three Musketeers", "A Royal Affair", "The Hunt", "Move on", "Charlie Countryman", "Michael Kohlhaas", "The Salvation", "Men & Chicken", "Doctor Strange", "Le Fantome", "Rogue One: A Star Wars Story", "Artic", "At Eternity’s Gate", "Polar" y aparecerá en "Chaos Walking", que actualmente está en postproducción.

Vanessa Hudgens – Camille

Vanessa Anne Hudgens es una actriz y cantante que nació el 14 de diciembre de 1988 en Salinas, California, Estados Unidos. Su primera aparición en la pantalla grande fue con "Thirteen" del 2003, pero es mayormente conocida por su papel como Gabriella Montez en la franquicia de "High School Musical", la serie de musicales de Disney.

En el cine, ha participado en "Thirteen", "Thunderbirds", "High School Musical 3: Senior Year", "Bandslam", "The Ultimate Idol", "Beastly", "Sucker Punch", "Journey 2: The Mysterious Island", "Spring Breakers", "Choose You", "The Frozen Ground", "Machete Kills", "Gimme Shelter", "Freaks of Nature", "Dog Days", "The Princess Switch", "Second Act", "Polar" y actualmente se encuentra grabando "Bad Boys for Life".

Para la televisión, ha formado parte del elenco de "Sill Standing", "Robbery Homicide Division", "The Brothers García", "Quintuplets", "Drake & Josh", "High School Musical", "The Suite Life of Zack & Cody", "High School Musical 2", "Robot Chicken", "Punk’d", "Inner Circle", "High School Musical: 10th Anniversary", "Grease: Live, Powerless", "Running Wild with Bear Grylls", "Drop the Mic, Drunk History", "Rent: Live" y actualmente sigue en la producción de "So You Think You Can Dance" desde el 2017.

Katheryn Winnick – Vivian

Katheryn Winnick es una actriz canadiense que nació el 17 de diciembre de 1977 en Etobicoke, Ontario, Canadá. Ella comenzó a hablar ukraniano como su primer lenguaje, y recién aprendió a hablar inglés a los 8 años. Entrenó en las artes marciales a los 7 años y obtuvo su cinturón negro a los 13.

Para la televisión, ha participado en "PSI Factor: Chronicles of the Paranormal", "Student Bodies", "Relic Hunter", "Screech Owls", "Tracker, Law & Order: Criminal Intent", "Oz", "Wild Card", "10-8: Officers on Duty", "CSI: Miami", "1-800-Missing", "CSI: NY", "Trump Unauthorized", "Criminal Minds", "13 Graves, House", "Tipping Point", "Law Dogs", "Law & Order", "Law & Order: Criminal Intent", "CSI: Crime Scene Investigation", "The Gates", "Bones", "The Glades", "Nikita", "Transporter: The Series", "Vikings", "Person of Interest" y pronto se estrenará su próxima serie "Wu Assassins".

En el cine, participó en "Biohazardous", "Smoking Herb", "The It Factor", "Fabled", "Daddy’s Little Girl", "Two Weeks Notice", "What Alice Found", "50 First Dates", "Satan’s Little Helper", "Going the Distance", "Our Time is Up", "Hellraiser: Hellworld", "Cloud 9", "Kiss Me Again", "Failure to Launch", "When Nietzsche Wept", "Amusement", "Cold Souls", "Tranced", "Night and Day", "Radio Free Albemuth", "Choose", "Killers", "Love & Other Drugs", "Bat $#*! Crazy", "Children of the Air", "Stand Up Guys", "A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III", "The Art of the Steal", "Stripped", "The Dark Tower", "Speed Kills" y "Polar".

Matt Lucas - Mr. Blut

Matthew Richard Lucas nació el 5 de marzo de 1974 en Paddington, London, Inglaterra. Él es un conocido escritor, actor, cantante y comediante mejor conocido por su trabajo junto a David Walliams en la serie de televisión "Little Britain".

Ha participado en diversos programas de televisión como "Bang", "It’s Reeves and Mortimer", "Rock Profile", "Da Ali G Show", "Randal & Hopkirk", "Little Britain", "Catterick", "Look Around You", "King Arthur’s Disasters", "Popetown", "The Wind in the Willows", "Little Britain USA", "Come Fly with Me", "Portlandia", "Community", "Doctor Who", "Bull, Round Planet", "Stella", "Who is America" y actualmente se encuentra en la producción de "Moominvalley".

Para el cine, interpretó diferentes personajes en "Shaun of the Dead", "Astro Boy" con su voz, "Alice in Wonderland", "The Infidel", "Gnomeo & Juliet", "Bridesmaids", "Small Apartments", "The Look of Love", "In Secret", "The Harry Hill Movie", "Paddington", "Alice Through the Looking Glass", "How to Talk to Girls at Parties", "A Futile and Stupid Gesture", "Sherlock Gnomes", "Polar" y "Missing Link", que se encuentra en post-producción.